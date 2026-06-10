Po pareigūnų sulaikymo operacijos VRM siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę

„Atsižvelgus į dabartines kovos su kontrabanda realijas bei pastebėjus neefektyvų tiek pačių institucijų veikimą, tiek nepakankamą tarpinstitucinį bendradarbiavimą, būtina iš esmės peržiūrėti vidaus reikalų sistemos imuniteto ir korupcijos prevencijos padalinių veiklą. Siekdami stiprinti ministerijos vaidmenį korupcijos prevencijos srityje ir norėdami suteikti jai aukštesnį kokybinį lygį, siūlome įsteigti generalinio inspektoriaus pareigybę“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Anot ministerijos, vidaus reikalų ministrui pavaldus generalinis inspektorius formuotų statutinių tarnybų imuniteto padalinių uždavinius, atliktų jų veiklos vertinimus, koordinuotų informacijos apsikeitimą tarp institucijų bei užtikrintų operatyvų reagavimą į galimas korupcijos rizikas.
Numatoma, kad jis taip pat būtų atsakingas už strateginius sprendimus, susijusius su grėsmių valdymu, kontroliuotų vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir darbuotojų veiksmų teisėtumą bei koordinuotų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
Susiję straipsniai
ELTA primena, kad gegužę teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu, tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais, sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo. Jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos, tačiau, jo teigimu, piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai, pavyzdžiui – „nematant“ tam tikrų procesų, dalinantis tarnybine informacija.
Teisėsaugos sulaikyti pareigūnai yra nušalinti nuo tarnybos.