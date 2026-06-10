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Po žinios, kokią bausmę siūlo žiauriu nužudymu kaltinamam paaugliui – susierzinimas, žodį tarė teisininkas

2026 m. birželio 10 d. 06:51
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Beveik prieš metus visą šalį sukrėtė neįtikėtinai žiaurus nusikaltimas, kai sostinės Žvėryno rajone, kaip įtariama, 15-metis nužudė savo bendraamžį, o jo kūno dalys buvo rastos komunalinių atliekų konteineryje ir netoliese esančiame miškelyje.
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