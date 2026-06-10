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R. Vaikšnoras prakalbo apie Lietuvos oro gynybą: turime daug skylių, kurias privalome užlopyti
2026 m. birželio 10 d. 18:20
Edmundas Jakilaitis, politika.lt
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Nepagerinus gyvenimo ir treniruočių sąlygų, vėliau bus itin sudėtinga motyvuoti karius tapti profesinės karo tarnybos specialistais, sako Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
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Raimundas Vaikšnoras
Lietuvos kariuomenė
oro gynyba
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