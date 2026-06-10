Seimo komitetas nepritarė D. Kabelkės kandidatūrai į LGGRTC vadovus

Už šią kandidatūrą balsavo 3 komiteto nariai, susilaikė 3. Tarp susilaikiusiųjų – Seimo Žmogaus teisių komiteto pirmininkas Laurynas Šedvytis.
Tiesa, pirmadienį posėdžiavusi Seimo Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija (LKVIAK) šiai kandidatūrai nepritarė – už pasisakė 2, prieš balsavo 1, susilaikė 5 parlamentarai.
Kandidatūra pristatyta Seime
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ELTA primena, kad D. Kabelkės kandidatūrą Seimui praėjusią savaitę pristatė parlamento vadovas Juozas Olekas. Tuomet jis sakė, jog kandidatė pristatė aiškią LGGRTC veiklos viziją bei yra sukaupusi pakankamą profesinę patirtį šioms pareigoms užimti.
Savo ruožtu pretendentė į Centro vadovo pareigas anksčiau yra teigusi, kad tapusi minėtosios įstaigos vadove prioritetą teiktų šioms veiklos sritims: metodinių laisvės kovotojų palaikų paieškų organizavimas, aktyvesnio LGGRTC dialogo su visuomene skatinimas bei tarptautinių Centro projektų, tyrimų plėtra.
Balandžio pabaigoje D. Kabelkės kandidatūra J. Olekui pristatyta pastarajai sulaukus septynių LGGRTC tarybos narių pritarimo.
Iš viso atrankoje į Centro vadovo pareigas dalyvavo trys kandidatai – D. Kabelkė, dabartinis įstaigos vadovas Arūnas Bubnys ir LGGRTC Tuskulėnų rimties parko memorialinio komplekso vedėja Dovilė Lauraitienė.
Skiriamas 5 metų kadencijai
Įstatymas numato, kad kandidatus į Centro generalinius direktorius atrenka ir Seimo pirmininkui teikia LGGRTC taryba, savo išvadoje motyvuotai pagrįsdama teikiamų kandidatų tinkamumą pareigoms.
Centro generaliniu direktoriumi gali būti skiriamas nepriekaištingos reputacijos Lietuvos pilietis, turintis humanitarinių arba socialinių mokslų studijų krypties magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą aukštojo mokslo kvalifikaciją, ne mažesnę kaip 5 metų vadovaujamojo darbo patirtį ir leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „visiškai slaptai“.
Taip pat pažymima, kad LGGRTC vadovu negali būti skiriamas asmuo, slapta bendradarbiavęs su buvusios SSRS slaptosiomis tarnybomis ar yra buvęs komunistų partijos nariu.
Centro direktorių 5 metų kadencijai į pareigas skiria ir iš jų atleidžia Seimas parlamento pirmininko teikimu.