URM siūlo viceministrui T. Valiui suteikti įgaliojimus su JAV pasirašyti susitarimą dėl kritinių mineralų

Dėl šio susitarimo praeityje kilo nesutarimų tarp užsienio reikalų ministro Kęstučio Budrio ir premjerės Ingos Ruginienės.
Ministras anksčiau teigė, kad jei Europos Sąjunga (ES) nepakankamai greitai judės susitarimo link, Lietuvos Vyriausybė gali nuspręsti pasirašyti dvišalę sutartį su JAV dėl kritinės svarbos mineralų. Vis tik, ministrė pirmininkė tąsyk pabrėžė, kad šiuo klausimu Lietuva atskirų veiksmų nesiims ir lauks Europos Komisijos (EK) išvadų.
Vasario pradžioje K. Budrys su vizitu lankėsi Vašingtone, kur taip pat dalyvavo ir tarptautiniame ministrų susitikime kritinių mineralų tema. Aukšto lygio susitikime, rengtame JAV valstybės departamento iniciatyva, dalyvavo 55 valstybių oficialios delegacijos.
Susiję straipsniai
Kaip tąsyk nurodė Užsienio reikalų ministerija (URM), susitikime kritinių mineralų tema pagrindinis dėmesys buvo skiriamas tarptautinio bendradarbiavimo stiprinimui, siekiant užtikrinti saugias, atsparias ir diversifikuotas kritinių mineralų tiekimo grandines.
„Pax Silica“ deklaraciją iki šiol yra pasirašiusios šios šalys: Australija, Suomija, Graikija, Indija, Izraelis, Japonija, Norvegija, Kataras, Pietų Korėja, Singapūras, Švedija, Filipinai, Jungtiniai Arabų Emyratai ir Jungtinė Karalystė.
ELTA primena, kad Kinija sugriežtino retųjų mineralų, kurie yra labai svarbūs daugeliui pramonės šakų, eksporto kontrolę. Tačiau po Kinijos ir JAV prezidentų derybų Pekinas sutiko sustabdyti kai kuriuos apribojimus vieniems metams.
Užsienio reikalų ministerija (URM)JAVmineralai
Rodyti daugiau žymių