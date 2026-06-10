„Dėkoju buvusiai departamento vadovei už jos darbą ir indėlį, administruojant valstybės ir vidaus reikalų informacines sistemas ir duomenų registrus. Išaugus geopolitinėms grėsmėms ir padidėjus kibernetinių atakų skaičiui, informacinių sistemų saugumo klausimas šiandien tapo ypač aktualus.
Susiduriant su naujais kibernetinio saugumo iššūkiais, turime tobulinti veiklos procesus ir ieškoti naujų priemonių, siekiant užtikrinti, kad mūsų informacinės sistemos veiktų sklandžiai ir būtų visapusiškai atsparios šių dienų grėsmėms“, – ministerijos pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
VRM teigimu, sprendimas atleisti IRD direktorę priimtas abiejų šalių susitarimu.
V. Kondratovičius ramina dėl galimo įsilaužimo į darbuotojų paskyras: „Duomenys saugomi patikimai“
Ministerija nurodo, kad IRD atsako už vidaus reikalų informacinės sistemos, Lietuvos nacionalinės Šengeno, vizų ir kitų valstybės informacinių sistemų, registrų, taip pat informacinių išteklių, kurių tvarkytojas yra departamentas, kūrimą, tvarkymą, plėtrą, technologinį suderinamumą ir saugą.
ELTA primena, kad naujienų portalas „15min“ praėjusią savaitę skelbė, jog paaiškėjus apie galimą įsilaužimą į 50 VRM pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras, V. Kondratovičius paragino V. Rūkštelę trauktis iš pareigų. Portalo šaltinių žiniomis, tokią savo poziciją ministras vadovei išsakė praėjusį pirmadienį.
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Portalo žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM IT sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, apie tai užsiminta ir kai kuriuose tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Tiesa, šios savaitės pradžioje vidaus reikalų ministras žurnalistams nurodė, jog siūlymo trauktis iš IRD vadovės pareigų prieš 2 savaitės sulaukė iš pačios V. Rūkštelės.
V. Kondratovičius apie trūkumus VRM informacinėse sistemose: dalykai per dieną nepasidaro
Krašto apsaugos ministrui Robertui Kaunui pareiškus, kad Nacionalinis kibernetinio saugumo centras (NKSC) 2022-aisiais nustatė trūkumus Vidaus reikalų ministerijos (VRM) informacinėse sistemose, bet institucijos nepakankamai reagavo į problemas, vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako – dauguma rekomendacijų buvo įgyvendintos.
„Mūsų įstaiga IRD (Informatikos ir ryšių departamentas – ELTA) yra atlikusi vertinimo atitiktį ir pagal Nacionalinio kibernetinio saugumo centro rekomendacijas ta atitiktis siekė 96 proc. ir daugiau. Klausimas, jei nebūtų atsižvelgta į rekomendacijas, kaip galima pasiekti tokią atitiktį“, – žurnalistams trečiadienį teigė ministras.
„Antra, jeigu kalbėtume apie 2022 metų ataskaitą, vakar specialiai nusileidau į archyvus, pakėliau tą informaciją, kuri buvo tada pateikta. Ir praėjusioji vadovybė, dirbusi ministerijoje, buvo daug atlikusi anksčiau. Mūsų vertinimu, bendrai tai viršija 80 proc. Tai yra tam tikrų dalykų tikrai, kuriuos reikia dar padaryti. Ir tie dalykai per vieną dieną nepasidaro. Norėtųsi greitai, bet tai yra vienas dalykas, žmogiškieji resursai. Antras dalykas – ir finansiniai, ir techniniai taip pat, kuriuos reikia įgyvendinti, reikia laiko“, – sakė V. Kondratovičius.
Kaip praėjusią savaitę skelbė naujienų portalas „15min“, atsakingos institucijos šiuo metu tiria aplinkybes dėl galimų įsilaužimų į VRM pavaldžių institucijų darbuotojų paskyras.
Portalo žiniomis, informacija apie įsilaužimą į keliasdešimt VRM IT sistemų paskyrų ministerijos vadovybei galėjo būti žinoma dar gegužės pradžioje, apie tai užsiminta ir kai kuriuose tarpinstituciniuose pasitarimuose.
Kaip skelbė ELTA, Generalinė prokuratūra tiria incidentą, per kurį iš Registrų centro (RC) galėjo būti pavogta daugiau nei 600 tūkst. nekilnojamojo turto išrašų, dėl to patirta žala siekia ne mažiau nei 111 tūkst. eurų.
Duomenų apsaugos inspekcijos teigimu, per vagystę paveiktų gyventojų skaičius yra kiek mažesnis – siekia apie 0,5 mln.
Seimo opozicija surinko parašus, reikalingus inicijuoti laikinąją parlamentinę tyrimo komisiją, kuri turėtų aiškintis duomenų vagystės aplinkybes.
Iš pareigų pasitraukęs buvęs RC vadovas Adrijus Jusas teigė, kad didelės apimties duomenų nutekėjimas iš registrų pastebėtas dar balandžio pradžioje, tačiau galimybes pranešti apie incidentą ribojo teisėsaugos pradėtas tyrimas, prokurorai tyrimą pradėjo balandžio 5 d.
Registrų centras teigė, kad jo pareiga yra informuoti gyventojus apie jų duomenų vagystę, o ne pranešti visuomenei apie ikiteisminį tyrimą.