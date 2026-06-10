Vyriausybės komisija aptarė, kaip stiprinti strateginių energetikos objektų apsaugą

„Dar visai neseniai dronai buvo skaičiuojami tik Ukrainoje, tačiau šiandien juos fiksuojame ir Lietuvoje, ir mūsų kaimyninėse šalyse. Aiškiai suprantame grėsmės kilmę, galimą jos žalą ir būtinybę šiandien investuoti į kritinės energetikos infrastruktūros apsaugą“, – pranešime sako energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
Anot Vyriausybės kanceliarijos, posėdžio metu ministras pristatė siūlymą išplėsti numatytų priemonių ir veiksmų apimtį, siekiant užtikrinti aukštą kritinės energetikos infrastruktūros atsparumo lygį.
Tam numatyta reikšmingai padidinti papildomų įrenginių, objektų ir sistemų apsaugos ir atsparumo apimtį.
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„Nuosekliai stipriname energetikos sistemos saugumą ir atsparumą, nes tai – viena iš sudedamųjų nacionalinio saugumo dalių“, – pranešime teigia premjerė I. Ruginienė.
Per posėdį taip pat aptarta tarpvalstybinių elektros jungčių plėtra, sinchronizacijos programos projektų eiga.
Komisijai pristatyta sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais programos įgyvendinimo ir kitų strateginių tarpvalstybinių elektros jungčių projektų įgyvendinimo pažanga ir tolimesni etapai.
Tarp prioritetinių projektų – „Harmony Link“ jungties su Lenkija įgyvendinimas, tarpsisteminių jungčių plėtra su Latvija, „LitPol Link“ išplėtimas bei bendros Lietuvos ir Latvijos jungties su Vokietija „Baltic-German PowerLink“ projekto vystymas.
Harmony LinkLitPol Linkenergetikos įmonė
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