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Žiniasklaida: konkursą į Aplinkos apsaugos departamento vadovus laimėjo E. Skrebė

2026 m. birželio 10 d. 10:34
Konkursą į Aplinkos apsaugos departamento (AAD) vadovus laimėjo to paties departamento Vilniaus aplinkos apsaugos skyriaus vedėjas Edgaras Skrebė, remdamasis šaltinių informacija skelbia portalas „Delfi“.
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Aplinkos ministerija portalui kol kas nekomentavo, kas laimėjo konkursą.
Ministerijos Strateginės komunikacijos vyriausiosios specialistės Viktorijos Dačinskaitės teigimu, šiuo metu atrinktą asmenį tikrina tarnybos. Pasak jos, naujojo vadovo vardą ir pavardę žadama paskelbti gavus jų išvadas.
Pasak V. Dačinskaitės, konkurse į AAD vadovus iš viso dalyvavo 37 asmenys, galutiniame etape varžėsi 3 pretendentai, o laimėtoją išrinko aplinkos ministras Kastytis Žuromskas.
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Kaip skelbė ELTA, konkursas paskelbtas šių metų vasario 19 d. Pirminis paraiškų teikimo terminas buvo kovo 5 d., tačiau vėliau pratęstas iki kovo 20 d.
Tai buvo antrasis AAD vadovo konkursas per pusmetį. Praeitas konkursas vyko laikotarpiu nuo spalio 30 d. iki lapkričio 13 d., praėjusį rugpjūtį šias pareigas palikus Giedriui Kudziauskui.
Nuo tada institucijai laikinai vadovauja tuometinė departamento direktoriaus pavaduotoja Eglė Paužuolienė.
Ministerijos teigimu, pirmajame konkurse nesulaukta pakankamo paraiškų skaičiaus, todėl vadovas nebuvo išrinktas.
 
Aplinkos apsaugos departamentas (AAD)Edgaras Skrebė

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