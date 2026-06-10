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Žiniasklaida: sustabdytas Aplinkos apsaugos agentūros vadovo atrankos konkursas

2026 m. birželio 10 d. 16:37
Socialdemokratams iš valdančiosios koalicijos pašalinus „Nemuno aušrą“ ir pradedant derybas dėl naujos valdančiosios daugumos, sustabdytas Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus konkursas, skelbia portalas „Delfi“.
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Ministerijos Strateginės komunikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Viktorija Dačinskaitė „Delfi“ nurodė, kad stabdyti konkursą rekomendavo Viešojo valdymo agentūra „dėl politinės situacijos šalyje“.
Anot V. Dačinskaitės, konkursas bus atnaujintas „po galimų koalicijos pasikeitimų“.
Konkursas buvo paskelbtas šių metų kovą. Portalo teigimu, Aplinkos ministerija anksčiau informavo, kad kandidatai prašymus ir dokumentus gali teikti iki šių metų balandžio 3 d., vėliau bus vertinama pretendentų atitiktis reikalavimams, o birželio pradžioje kandidatus vertins komisija.
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Viešoji valdymo agentūra portalui nurodė, kad šiuo metu atidėtas pretendentų vertinimas, kuris buvo numatytas birželio 9–10 d.
Agentūros teigimu, sprendimas stabdyti konkursą priimtas gavus Aplinkos ministerijos raštą, kuriame, keičiantis Vyriausybės sudėčiai, prašoma iki atskiro ministerijos pranešimo atidėti konkurso į Aplinkos apsaugos agentūros direktoriaus pareigas procedūras bei Aplinkos ministerijos atstovų delegavimą į konkurso komisiją.
Kaip „Delfi“ nurodė Viešojo valdymo agentūra, konkursas atidėtas siekiant sudaryti sąlygas patikslinti konkurso komisijos sudėtį ir, atsižvelgiant į Aplinkos ministerijos pateiktą poziciją dėl jos atstovų dalyvavimo komisijoje, užtikrinti sklandų konkurso proceso tęstinumą.
Šiuo metu Aplinkos apsaugos agentūros direktorės pareigas eina Milda Račienė, ji institucijai vadovauja nuo 2021 m.
Aplinkos apsaugos agentūra (AAA)Nemuno aušraAplinkos ministerija

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