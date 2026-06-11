A. Veryga: būtų gerai išvengti Vyriausybės pokyčių, kuriems nėra didelės būtinybės

„Jeigu daryti kažkokius mainus dėl mainų – logika turėtų būti tokia, kad artėjant pirmininkavimui neturėtume užsiiminėti keitimais, kuriems nėra didelės būtinybės“, – žurnalistams Seime teigė A. Veryga.
„Lietuva labai atsakingai ruošiasi pirmininkavimui. Tie pasikeitimai be didelės būtinybės – būtų gerai jų išvengti“, – pridūrė jis.
„Valstiečių“ lyderio teigimu, LVŽS derybinė grupė norėtų išlaikyti šiuo metu turimas Ekonomikos ir inovacijų bei Teisingumo ministerijas.
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„Mes savo ministrus norėtume išlaikyti tuos pačius, kurie yra, nematome kažkokios priežasties juos keisti. Manome, kad jie gerai dirba“, – sakė A. Veryga.
„Mes visada turime apetitą, galima paimti ir dvi, ir tris. Demokratai irgi, manau, apetitu nesiskundžia. Visi galime pajuokauti, bet suprantame, kiek priklausytų vieniems ar kitiems pagal tam tikras proporcijas“, – akcentavo jis.
Tuo metu kalbėdamas apie šįvakar vyksiančias derybas, politikas tikino, kad derybinės grupės sieks suderinti pozicijas programiniais klausimais.
„Esame sudėlioję savo siūlymus, dabar sėsime, bandysime žiūrėti, kiek galime suderinti. (...) Jau matau, kad yra panašių siūlymų dėl demografijos, vaiko išmokų. Ten, kur išsiskirs, teks padirbėti 16 val. platesniame rate susitikus“, – sakė A. Veryga.
Pasak jo, „valstiečiams“ kyla klausimų dėl demokratų siūlymų, susijusių su miškais ir santykiais su Kinija.
„Labai daug miškų saugoti ir nenaudoti ūkinei veiklai. Bent pagal formuluotes matau, kad kolegos yra dėl santykių su Kinija parašę įdomesnes formuluotes, bandant išplėsti į santykių su Taivanu palaikymą. Man gal kelia klausimą, ar čia tikslu, ar ne“, – tikino politikas.
Šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Trečiadienį Vilniuje jau vyko pirmasis dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o antradienį Briuselyje neformaliam pokalbiui buvo susirinkę visų trijų partijų lyderiai – Mindaugas Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir A. Veryga.
Po dvišalio susitikimo M. Sinkevičius teigė, kad nebuvo rasta esminių nesutarimų dėl Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ siūlymų Vyriausybės programai.
Aurelijus Verygavaldančioji koalicijaLietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS)
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