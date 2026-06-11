Dėl galimų Rusijos veiksmų – papildomos saugumo priemonės visoje šalyje

Kaip teigiama VRM pranešime spaudai, pastaruoju metu Rusija skleidžia nepagrįstus teiginius, esą Baltijos valstybės leidžia naudotis savo oro erdve ar teritorija kitų valstybių veiksmams prieš Rusiją.
„Šia tęstine eskalacine retorika siekiama nukreipti dėmesį nuo nesėkmių fronte ir paveikti Ukrainos sąjungininkų ryžtą toliau teikti paramą Ukrainai“, – nurodo ministerija.
VRM nurodo, kad atsižvelgiant į tai, neatmestina, jog Rusija gali planuoti provokacijos prieš objektus Baltijos valstybėse.
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„Neatmestina, kad, siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus ar provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Atidžiai stebime situaciją, stipriname mūsų pasirengimą ir kritinės infrastruktūros objektų apsaugą“, – pranešime cituojamas vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Nurodoma, kad VRM ir Viešojo saugumo tarnyba (VST) ėmėsi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti ir išplėtė kritinės infrastruktūros atsparumui užtikrinti skirtų priemonių apimtį.
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Valstybės saugumo depratamentas (VSD) plačiau situacijos apie galimas Rusijos provokacijos nekomentavo.
„Šiuo metu neturime, ką viešai pridurti prie VRM ar kitų institucijų komunikacijos šia tema“, – Eltai nurodė VSD.
Ministras teigia, kad infrastruktūros apsaugai gali būti pasitelkti ir kariai
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas tvirtina, kad tarnybos šiuo metu remiasi „bendro pobūdžio informacija“ apie galimas grėsmes. Šią informaciją, kaip teigia ministras, mato visi viešoje erdvėje.
„Tikrai šiai dienai, kai Rusija pralaimi karą Ukrainoje, kai Rusija yra vis giliau ir labiau atakuojama Ukrainos bepiločių sistemų ir jau raketų, tai tikrai matome desperaciją Rusijos pusėje ir ta desperacija gali išvirsti į kažkokias provokacijas. Tai, norėdami apsisaugoti prevenciškai, mes turime imtis to, ką darome dabar, tai yra sustiprinti savo saugumą“, – aiškino R. Kaunas.
Jo teigimu, kariuomenės budrumo lygis nėra padidintas. R. Kaunas neatmeta, kad esant reikalui, prie infrastruktūros objektų galėtų atsirasti karių.
Pasak R. Kauno, bus stiprinama tokių objektų apsauga, kaip tiltai, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgai.
„Elektros pastotės, uostas, tiltai kai kurie, dujų tiekimo sistemos, tai tas, kas mums yra gyvybiškai reikalinga egzistuoti kaip šaliai. Lygiai taip pat ir ryšių mazgai“, – komentavo R. Kaunas.
Anot VRM, sustiprintą šių objektų fizinę apsaugą užtikrins VST, o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
RusijaVidaus reikalų ministerija (VRM)Vladislavas Kondratovičius
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