„Manau, kad ateinant į derybas jų lūkesčiai turėtų būti gauti daugiau nei jiems priklauso, o mūsų – duoti mažiau. Tokios yra derybinės pozicijos, bet visur yra proporcijos, kvotos ir jų nesilaikyti mes negalime. Jiems atrodo, kad jie gali ir keturis ministrus turėti, o mums atrodo, kad jiems gal per jėgą du su puse, geriausiu atveju du (ministrai – ELTA)“, – Eltai teigė R. Budbergytė.
Tuo metu Socialdemokratų frakcijos Seime seniūnė Orinta Leiputė tikina, kad pagrindinis LSDP pasiūlymas demokratams „Vardan Lietuvos“ – vadovavimas dviem ministerijoms, kurias iki šiol kuravo anksčiau koalicijoje buvusi „Nemuno aušra“.
„Lūkesčius visada galima išreikšti. Nesame linkę nieko didinti. Atramos taškas yra tai, ką kuravo „Nemuno aušra“, bet suprantame ir tai, kad „Nemuno aušros“ buvo 18 (frakcijos narių – ELTA), o demokratų yra 13 (frakcijos narių – ELTA) ir organizuojant darbą Seime tai yra gana reikšmingas skirtumas“, – Eltai teigė O. Leiputė.
Jei taptų užsienio reikalų ministru, V. Sinkevičius būtų linkęs bendradarbiauti su G. Nausėda: rizikų nematau
„Neina kalba apie daugiau. (Demokratai „Vardan Lietuvos“ – ELTA) turi ambicijų daugiau, mes turime ambicijų, kad jie mažiau (turėtų – ELTA). Net kalbos nėra, kad galėtų būti daugiau. Mūsų siūlymas pagrindinis yra dvi, diskutuojama dėl trečios, bet mes siūlome dvi“, – pabrėžė ji.
Trečiadienį Vilniuje jau vyko pirmasis dvišalis socialdemokratų ir demokratų derybinių grupių susitikimas, o antradienį Briuselyje neformaliam pokalbiui buvo susirinkę visų trijų partijų lyderiai – Mindaugas Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga.
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M. Sinkevičiaus teigimu, demokratai „Vardan Lietuvos“ išsakė, kad turi daugiau ambicijų Vyriausybėje nei tik atsilaisvinsiančios „aušriečių“ ministerijos.
Nauja koalicija formuojama, praėjusį šeštadienį LSDP tarybai nusprendus keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.