Eksparlamentaras A. Vyšniauskas lieka nuteistas „čekiukų“ byloje, teismas sumažino jam skirtą piniginę baudą

Kaip paskelbė bylą išnagrinėjusios teisėjų kolegijos pirmininkas Linas Šiukšta, teismas iš dalies tenkino A. Vyšniausko gynėjo skundą ir nusprendė sumažinti politikui pirmosios instancijos teismo skirtą baudą nuo 7,5 iki 6,5 tūkst. eurų.
Kauno apygardos teismo sprendimo dalis, kuria A. Vyšniauskui skirtas draudimas trejus metus dirbti valstybės tarnyboje, palikta nepakeista.
A. Vyšniauskas pirmos instancijos teismo buvo nuteistas už tai, kad nuo 2019 m. gegužės iki 2020 m. spalio, tuomet eidamas Marijampolės savivaldybės tarybos nario pareigas, suklastojo 19 vienetų tarybos nario išlaidų suvestinių, jose pateikdamas tikrovės neatitinkančius duomenis apie neva patirtas kuro, telefono, interneto ryšio išlaidas, kaip susijusias su tarybos nario veikla.
Susiję straipsniai
Kaip sakė teisėjas L. Šiukšta, apeliacine tvarka bylą išnagrinėjusi teisėjų kolegija nutarė pakeisti minėtą teismo sprendimo dalį, numatant, kad A. Vyšniauskas liekas nuteistas tik už išlaidas, kurias patyrė, įsigyjant kurą.
„Jūs liekate nuteistas dėl piktnaudžiavimo, dokumentų klastojimo ir sukčiavimo tik už kitų asmenų įgytą kurą“, – sakė L. Šiukšta.
Taip pat Apeliacinis teismas pakoregavo ir pirmos instancijos teismo nustatytą sumą, kurią A. Vyšniauskas pasisavino iš Marijampolės savivaldybės administracijos, pateikdamas išlaidų suvestines. Anksčiau buvo nustatyta, jog politikas apgaule įgijo 2 190 eurų Marijampolės savivaldybės administracijai priklausiusių lėšų, ši suma Apeliacinio teismo sprendimu sumažinta iki 1 311 eurų.
Šis Apeliacinio teismo sprendimas įsigaliojo iš karto, jis gali būti kasacine tvarka skundžiamas Lietuvos Aukščiausiajam Teismui.
A. Vyšniauskas, atvykęs išklausyti teismo sprendimo, Eltai patvirtino, kad minėtą sprendimą skųs kasacine tvarka.
ELTA primena, kad visuomenininkui Andriui Tapinui inicijavus savivaldos politikų lėšų įsisavinimo tyrimą „Skaidrinam“ ir dėl to kilus skandalui dėl galimo politikų piktnaudžiavimo kanceliarinėmis lėšomis, į teisėsaugos akiratį pakliuvo daugybė savivaldybių.