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Ministerija: VMVT vadovė A. Mikalauskienė tarnybinio nusižengimo nepadarė

2026 m. birželio 11 d. 07:32
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM) siūlo Vyriausybei pritarti tyrimą dėl Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) direktorės Audronės Mikalauskienės atlikusios komisijos išvadai ir pripažinti, kad nusižengimo tarnybos vadovė nepadarė.
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Tyrimą ŽŪM pradėjo kovo pradžioje. Ministerijai pateikus išankstinio tyrimo išvadą, galutinį sprendimą dėl galimo VMVT vadovės nusižengimo turėjo priimti kovo pabaigoje premjerės Ingos Ruginienės sudaryta komisija.
ŽŪM nutarime nurodoma, kad komisija nagrinėjo du epizodus: dėl teismo neteisėtu pripažinto VMVT direktorės įsakymo dėl atleidimo iš pareigų priėmimo ir dėl to galimai padaryto A. Mikalauskienės pažeidimo ir dėl tarnybinio nusižengimo tyrimo dėl VMVT darbuotojų nepradėjimo.
Anksčiau A. Mikalauskienė Eltai teigė, jog apie ŽŪM tyrimą buvo informuota vasario pradžioje. Anot jos, tyrimas atliekamas pagal 2024 m. vykdytos VMVT reformos metu atleisto darbuotojo skundą.
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Ministerija nurodo, kad komisijai abiem klausimais nepakako aplinkybių ir duomenų A. Mikalauskienės kaltei konstatuoti.
„Komisija atitinkamai priėmė išvadas, kad nors teismų sprendimais nustatyta, kad įsakymas dėl atleidimo buvo neteisėtas ir sukėlė neigiamų teisinių bei finansinių pasekmių, vien šių aplinkybių nepakanka A. Mikalauskienės tarnybinei kaltei konstatuoti“, – rašoma nutarimo projekte.
„Dėl antrojo epizodo komisija pasisakė, kad nors nagrinėjamu atveju tarnybinio nusižengimo tyrimas buvo pradėtas praleidus Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams aprašo (...) 3 punkte nustatytą terminą, vien šios aplinkybės nepakanka A. Mikalauskienės tarnybinei kaltei konstatuoti“, – nurodo ŽŪM.
ELTA primena, kad sausio pabaigoje ŽŪM, kuriai vadovauja „Nemuno aušros“ deleguotas Andrius Palionis, gavo Vyriausybės leidimą atlikti patikrinimą VMVT. Gegužės 12 d. ministerija 32,5 tūkst. eurų (su PVM) vertės sutartį pasirašė su audito ir konsultacijų įmone „Audifina“.
Užsitęsus audito paslaugų viešajam pirkimui, Vyriausybė gegužės pabaigoje pritarė ministerijos prašymui trims mėnesiams, iki rugsėjo, pratęsti audito terminą.
Žemės ūkio ministerija (ŽŪM)Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)Audronė Mikalauskienė

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