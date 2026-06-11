Prasideda antras derybų raundas: M. Sinkevičius demokratams keturių ministerijų neatiduos

Pirmasis raundas – tarp socialdemokratų ir demokratų – vyko trečiadienį. Po tris valandas trukusio pokalbio daugiau aiškumo nepasidarė – demokratai atsinešė pluoštą siūlymų Vyriausybės darbų programai, kuriuos pristatė būsimiems koalicijos partneriams. Pozicijų klausimo Sinkevičiai komentuoti nenorėjo.
Demokratai nori bent trijų ministerijų. Tų, kurios pagal koalicinę sutartį priklausė „aušriečiams“ – Aplinkos, Žemės ūkio ir Energetikos. Mielai priglaustų ir Užsienio reikalų ministeriją, kurią demokratų lyderiui Virginijui Sinkevičiui pusiau juokais bandė įsiūlyti socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Socdemų“ vedlys jau seniai nori nuimti dabartinį užsienio reikalų ministrą Kęstutį Budrį, tačiau jį globoja prezidentas Gitanas Nausėda. V. Sinkevičius galėtų būti kompromisinis variantas, tačiau iki galo neaiškus jo paties apsisprendimas dėl grįžimo į Lietuvą, be to, socialdemokratai nenori atiduoti per daug ir per stipriai matomų ministerijų.
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„Socdemai“ bando malšinti demokratų apetitą, nurodydami, kad jiems pagal frakcijos dydį galėtų pakakti ir dviejų ministerijų bei pozicijų Seime. Esą su 18 balsų „Nemuno aušra“ valdė dvi ministerijas, tai kodėl 13 narių beturinti demokratų frakciją turėtų gauti daugiau.
Tiesa, pagal koalicinę sutartį „aušriečiams“ iš tiesų priklausė trys ministerijos, bet į Energetikos jų kandidatų nepraleido prezidentas, o Kultūros jie prarado po Ignoto Adomavičiaus fiasko. Tikėtina, kad galiausiai vis tik bus apsistota ties trijų ministrų portfeliais.
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Įžengdamas į salę, kurioje jau buvo susirinkusios derybinės grupės, M. Sinkevičius tvirtai pabrėžė, kad apie keturias ministerijas demokratai gali net nesvajoti.
„Aš tikiuosi, kad taip“, – į klausimą, ar pavyktų sutarti dėl trijų ministerijų, atsakė M. Sinkevičius.
„Socialdemokratai mano kitaip“, – paprašius patikslinti, ar demokratams turėtų atitekti būtent Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos, nurodė jis.
Savo ruožtu V. Sinkevičius akcentavo, kad didžiausias prioritetas demokratams yra ne postai, o išmoka tėvystės ir motinystės atostogoms.
„Tarp keturių ir dviejų ne tiek daug skaičių – kažką surasime“, – teigė jis.
„Pirma tai 70 mln. eurų išmoka tėvystės ir motinystės atostogų. Tai yra pirmas ir pagrindinis dalykas. Kai man bando pasakyti, kad nėra pinigų ir šiandien girdžiu, kad kultūros ministrė ieškos 10 mln. eurų tautos namams, tai pirma mums reikia užtikrinti, kad tauta išliktų“, – kalbėjo demokratas.
Valstiečiai turėtų išsaugoti jiems dabar priklausančius teisingumo bei ekonomikos ir inovacijų ministrų portfelius. Šioms ministerijoms diriguoja Rita Tamašunienė ir Edvinas Grikšas.
Visų trijų partijų lyderiai – M. Sinkevičius, V. Sinkevičius ir Aurelijus Veryga dar antradienį buvo susitikę Briuselyje, kur prasidėjo pirmieji neoficialūs pokalbiai. Pastarieji du eina europarlamentarų pareigas, o socialdemokratų pirmininkas buvo atvykęs į komandiruotę.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
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