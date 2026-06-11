R. Kaunas: naujas krašto apsaugos viceministras paaiškės suformavus Vyriausybę

„Mes matome, kad šiuo metu vyksta diskusijos dėl visos Vyriausybės. Reikėtų neskubėti su vidiniais klausimais, pabaigti klausimus dėl visos Vyriausybės, ministerijų ir tada priiminėti sprendimus dėl viceministrų. Atranka vyksta bet kuriuo atveju. Šiuo metu procesai yra paraleliniai“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė krašto apsaugos ministras.
„Kai koalicijos partneriai suderins visas sąlygas, kai bus aiškūs visi ministrai, Vyriausybės vadovas, tada galėsime dirbti toliau“, – pridūrė jis.
Kaip skelbė ELTA, birželio pradžioje iš krašto apsaugos viceministro pareigų pasitraukė T. Godliauskas. Jis teigė, kad iš darbo išeina savo iniciatyva.
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T. Godliauskas krašto apsaugos viceministru tapo 2024 metais, kai prisijungė prie tuometės ministrės Dovilės Šakalienės komandos. Jai pasitraukus iš pareigų ir krašto apsaugos ministro postą užėmus Robertui Kaunui, T. Godliauskas tęsė darbą.
Prieš tai jis dirbo prezidento Gitano Nausėdos patarėju nacionalinio saugumo klausimais.
T. Godliauskas KAM buvo atsakingas už priimančiosios šalies paramą, mobilizaciją, rengimą pilietiniam pasipriešinimui, atsparumą hibridinėms grėsmėms, krizių valdymą ir civilinę saugą, kibernetinį saugumą, Šaulių sąjungą, krašto apsaugos sistemos įsigijimus, gynybos bei saugumo pramonės vystymą.