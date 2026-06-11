„Viešai girdėjome (…) koalicijos partnerius, kurie sako, kad jų netenkina užsienio reikalų ministras. Mus lyg ir tenkina, Užsienio reikalų komitetą tenkina, bet čia ne visada lemia kompetencijos. Lemia politinės dėlionės ir bendras koalicijos partnerių sutarimas“, – žurnalistams Seime ketvirtadienį teigė socialdemokratas.
Praėjusią savaitę viešojoje erdvėje užsiminta apie galimą K. Budrio patraukimą iš užsienio reikalų ministro pareigų. Svarstyta, esą į jo vietą galėtų skiriamas prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis. Pasak R. Motuzo, jei įvyktų toks scenarijus, rezultatas būtų panašus į dabartinį, kai ministerijai vadovauja K. Budrys.
„Aš manau, kad tiek vienas, tiek kitas yra stiprus ir visada kiekvienas turi tam tikrų privalumų. Lyginti labai sunku. Bet manau, kad bendras rezultatas būtų tas pats“, – teigė Seimo narys.
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Praėjusią savaitę žiniasklaida skelbė, kad Socialdemokratų partijos taryboje gali būti priimtas sprendimas keisti užsienio reikalų ministrą. Esą socialdemokratams kliūna, kad ministro laikysena užsienio politikoje ne visai atitinka partijos, Vyriausybės apsibrėžtas politikos gaires.
Komentuodama tokius svarstymus premjerė Inga Ruginienė sakė pasitikinti ministru. Jis, pasak Vyriausybės vadovės, dirba gerai.
Nors socdemai tvirtino, kad tarybos posėdyje šiuo klausimu nebuvo kalbėta, partijos pirmininkas Mindaugas Sinkevičius teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą. Jis taip pat pažymėjo, kad, jeigu ryžtųsi tokiam žingsniui, naujuoju diplomatijos vadovu galėtų tapti ir laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas Virginijus Sinkevičius.
Vis tik, LSDP lyderio teigimu, kol kas sprendimo dėl K. Budrio nėra.
Šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Remigijus MotuzasLietuvos socialdemokratų darbo partija (LSDDP)Kęstutis Budrys
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