Šaltiniai atskleidžia, kokį susitarimą dėl ministerijų pavyko pasiekti: pirminis planas keičiasi

Lrytas šaltinių žiniomis, pirminis susitarimas keičiasi.
Neoficialių derybų metu demokratams buvo žadamos Energetikos, Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos. Pastarosioms vadovauja nueinantys „Nemuno aušros“ deleguoti ministrai, pirmajai – demokratų anksčiau paliktas ir prezidento globotas Žygimantas Vaičiūnas.
Ketvirtadienio vakarą demokratai, anot šaltinių, išgirdo naują siūlymą – perimti vadovavimą Sveikatos apsaugos ministerijai (SAM). Šie su tokiu siūlymu sutiko.
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Taigi kol kas aišku, kad demokratai turėtų perimti Energetikos ministeriją ir Sveikatos apsaugos ministeriją, kurią valdo nepartinė ministrė Marija Jakubauskienė.
O kuri ministerija bus trečioji – Aplinkos ar Žemės ūkio – kol kas iki galo nenuspręsta. Derybininkai išsiskirstė pailsėti ir pasitarti savuose rateliuose.
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Šaltinių teigimu, demokratai projektuoja, kad Energetikos ministerijai vadovauti galėtų Lukas Savickas, Sveikatos apsaugos ministerijai – Linas Kukuraitis, tačiau kišenėje turima ir technokratų pavardžių. Į žemės ūkio ministrus galėtų eiti Kęstutis Mažeika, bet svarstoma ir Ausmos Miškinienės kandidatūra.
Aplinkos ministro kėdė greičiausiai atitektų Tomui Tomilinui.
„Su demokratais „Vardan Lietuvos“ priartėjome prie principinio susitarimo, kad jų atsakomybės sritys ir atsiųsti pareigūnai galėtų užimti tris ministrų kabineto vietas“, – po susitikimo nurodė socialdemokratų lyderis M. Sinkevičius.
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Vis tik politikas nenorėjo detalizuoti, kurios ministerijos atiteks demokratams.
„Čia yra šiek tiek manevro laisvės“, – nurodė jis.
Valstiečių lyderis Aurelijus Veryga pranešė, kad partijai pavyko išlaikyti status quo dėl ministerijų pasiskirstymo – jie kartu su lenkais ir toliau diriguos Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijoms.
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