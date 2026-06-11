Seimas svarstys G. Nausėdos iniciatyvą gyventojų indėlių lėšas per ILTE įlieti į ekonomiką

Po pateikimo ketvirtadienį už projektą balsavo 69, susilaikė šeši parlamentarai. Projektą toliau svarstys Biudžeto ir finansų komitetas (BFK), į posėdžių salę jis turėtų grįžti rudens sesijoje.
Seimas projektui taip pat prašo Vyriausybės išvados, kreipsis vertinimo į Lietuvos banką (LB).
Prezidentas siūlo naują galimybę valstybei skolintis iš gyventojų, teigia, kad tai paskatintų ekonomikos augimą.
Susiję straipsniai
Pristatydamas projektą prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius tikino, kad dauguma gyventojų lėšas laiko einamosiose sąskaitose, už kurias nemokamos palūkanos, dėl infliacijos santaupos nuvertėja.
„Tokių lėšų sąskaitose yra apie 19 mlrd. eurų ar daugiau, net du trečdaliai indėlių negeneruoja gyventojams grąžos“, – Seimo tribūnoje kalbėjo jis.
V. Augustinavičiaus teigimu, gyventojus būtina šviesti apie galimybes investuoti, tačiau tai yra ilgas procesas, o ši iniciatyva kol kas padėtų siekiant padidinti finansinių išteklių ir kapitalo prieinamumą šalies viduje.
Be to, pasak patarėjo, šalies ekonomikos ir konkurencingumo augimas prisidės prie didesnių valstybės biudžeto pajamų, leis mažiau skolintis užsienio rinkose ir daugiau – Lietuvoje.
Numatoma, kad savo indėlius įveiklinti norintis gyventojas tai sutiktų daryti savanoriškai, tam jam būtų atidaryta specialioji einamoji sąskaita.
Šias lėšas ILTE skolintų komerciniai bankai, kurių sąskaitose yra laikomi pinigai.
Palūkanų normos dydis už šias lėšas būtų nustatomas atsižvelgiant į Europos Centrinio Banko (ECB)nustatytą dydį, tačiau šis dydis negalėtų būti mažesnis už 0,1 proc. ir ne didesnis nei 3 proc.
Iki 2,5 tūkst. eurų lėšas komerciniai bankai skolintų ILTE, o pinigai būtų naudojami vykdant valstybės ir savivaldybių įmonių energetikos, ekonomikos konkurencingumo, valstybės saugumo ir gynybos, būsto ir susisiekimo projektus.
Anot Prezidentūros, šios lėšos ir toliau būtų draudžiamos Indėlių draudimo fonde, gyventojai bet kuriuo momentu galėtų pasiimti dalį ar visas šioje sąskaitoje laikomas lėšas.
Anksčiau komentuodamas šį mechanizmą ILTE generalinis direktorius Dainius Vilčinskas Eltai sakė, kad sukūrus šį mechanizmą pats bankas indėlių nepriimtų, o lėšas nukreiptų į mažos rizikos projektus.
Finansų ministras Kristupas Vaitiekūnas Eltai sakė, jog būtina įvertinti plėtros bankui kylančias rizikas ir įsitikinti, kad mechanizmui išpopuliarėjus ILTE turėtų, kur šias lėšas investuoti, taip pat skeptiškai vertino galimybes indėlių palūkanų normos dydį sieti su infliacijos rodikliais.
Lietuvos banko (LB) duomenimis, pernai bankuose buvo laikoma 78,8 mlrd. eurų indėlių, iš jų Lietuvos gyventojų indėliai sudarė 26,9 mlrd. eurų, o užsienio gyventojų ir verslo indėliai – 34,1 mlrd. eurų.