Seimas VERT nare paskyrė M. Augustinavičienę, atleido kadenciją baigiančius J. Dilienę ir D. Jasą

M. Augustinavičienės kandidatūrą Seimui pateikė prezidentas Gitanas Nausėda, ją priėmime palaikė 74 Seimo nariai, prieš buvo vienas, susilaikė 20.
Tuo metu dvi kadencijas baigusio D. Jaso atleidimą palaikė 73 parlamentarai, J. Dilienės – 73, balsavusių prieš nebuvo, pareigas jie baigs eiti birželio 13 d., šeštadienį.
M. Augustinavičienė pareigas pradės eiti birželio 14 d.
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Šalies vadovas anksčiau teigė iš naujosios energetikos reguliuotojo narės besitikintis pažeidžiamų vartotojų interesų apsaugos užtikrinimo, taip pat – efektyvaus ir subalansuoto energetikos, vandentvarkos, atliekų sektoriuose veikiančių ūkio subjektų reguliavimo, administracinės naštos mažinimo bei inovacijų diegimo.
M. Augustinavičienė anksčiau jau dirbo VERT ir Ryšių reguliavimo tarnyboje (RRT), nuo 2019 m. ėjo Konkurencijos tarybos narės pareigas.
VERT primininko pareigas šiuo metu eina Renatas Pocius, tarybą sudaro dar du nariai – Matas Taparauskas ir Karolis Januševičius.