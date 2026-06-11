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Seimo salėje – kandus klausimas I. Ruginienei: priminė jos frazę apie matavimąsi „įvairiais organais“ (2)

2026 m. birželio 11 d. 12:56
Lrytas.lt
Netrukus po to, kai buvo paskirta premjere, Inga Ruginienė kritiškai įvertino Seimo darbą, tvirtindama, kad jame verda per daug intrigų, o parlamentarai matuojasi „įvairiais organais“. Dabar, kai pati skaičiuoja paskutines dienas Vyriausybės vadovės kėdėje, ministrė pirmininkė gali likti tik su Seimo narės pareigomis.
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Vyriausybės valandos metu liberalas Eugenijus Gentvilas priminė šį nemažo atgarsio sulaukusį I. Ruginienės komentarą.
„Vyriausybėje darbas vyksta sklandžiai (…), visi ministrai dirba (…). Tos intrigos tikriausiai labiau verda Seime, kas ką pasakys. Aš taip įtariu, kad pas juos yra daugiau laiko toms politinėms intrigoms, nes jie daugiau užsiima tuo, kad parodytų, kas yra kietesnis, gražesnis, pas ką (…) stuburas tvirtesnis, pasimatuoja įvairiais organais“, – tinklalaidėje „Kalbėkim paprastai“ pernai lapkritį kalbėjo I. Ruginienė.
„Tai yra jų kasdienybė, matyt. Aš ateinu į Seimą, apsižiūriu, galvoju: Dieve mano, žmonės, ką jūs veikiat“, – pridūrė ji.

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E. Gentvilas, užduodamas klausimą, atkreipė dėmesį į naujausius reitingus.
„Premjeriniuose reitinguose jūs buvote penktoje vietoje, atsilikdama net nuo savo bendrapartietės V. Blinkevičiūtės, kuri pasakė, kad tokio amžiaus žmogus kaip ji nebegali eiti į premjero pareigas. Paskutinis socialdemokratų reitingas yra 8,9 proc., o jūsų asmeninis – 3,7 proc. Tai reiškia, kad nuo socialdemokratų rinkėjų, už jus, kaip premjerę, pasisako tik 41 proc. socialdemokratų rinkėjų.
Tai mano klausimas, kada žadate teikti atsistatydinimo pareiškimą, kada žadate grįžti į Seimą, apie kurį lapkričio 24 dieną įžeidžiančiai sakėte...“ – teiravosi E. Gentvilas, pacituodamas jau minėtą I. Ruginienės frazę.
Pati premjerė į tai atsakė trumpai: „Apie opoziciją taip kalbėjau.“
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„Reitingai yra įvairūs. Viena įmonė vienus atsiunčia, kita – kitus. Nuvažiuoja į regionus, žmonės taip pat išreiškia savo nuomonę. Nuomonių yra įvairių, tuo Lietuva ir yra žavinga, kad kiekvienas turi teisę ir laisvę išreikšti savo nuomonę.
Mūsų Vyriausybės pagrindinis prioritetas ir tikslas – dirbti ir daryti darbus“, – pasisakė I. Ruginienė.
Į klausimą, kada ketina atsistatydinti, premjerė neatsakė.
Inga RuginienėEugenijus GentvilasVyriausybė
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