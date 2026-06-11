V. Kondratovičius: generalinio inspektoriaus pareigybė leistų konsoliduoti imuniteto tarnybų veiklą

Kaip trečiadienį „Žinių radijui“ sakė V. Kondratovičius, viena iš priežasčių, kodėl siūloma steigti generalinio inspektoriaus pareigybę, yra siekis, kad kova su pareigūnų korupcija taptų efektyvesnė.
„Mes matome šiandien, kad, tarkime, toje pačioje (Vidaus reikalų – ELTA) ministerijoje niekas nežino, kaip veikia imuniteto tarnybos arba žino, bet neturi kažkokios įtakos. Tai (generalinio inspektoriaus – ELTA) pareigybei, tam žmogui būtų atskaitingos visos tos (imuniteto – ELTA) tarnybos, kurios yra kitose organizacijose. Galbūt čia yra pirmas žingsnis į veiklos konsolidavimą, nes matome, kad vienoje tarnyboje (kova su pareigūnų korupcija – ELTA) geriau pavyksta, kitoje – blogiau“, – svarstė ministras.
Jis atkreipė dėmesį, jog panašios pareigybės egzistuoja ir kitose ministerijose.
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„Žiūrint į praktiką giminingų ministerijų, pavyzdžiui, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų, kuriose egzistuoja tokios pareigybės, tai jos veikia efektyviai“, – sakė V. Kondratovičius.
Reaguodama į gegužės pabaigoje šalyje surengtą operaciją, kurios metu buvo sulaikyta trylika policijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos pareigūnų, Vidaus reikalų ministerija (VRM) siūlo steigti generalinio inspektoriaus pareigybę.
Anot ministerijos, vidaus reikalų ministrui pavaldus generalinis inspektorius formuotų statutinių tarnybų imuniteto padalinių uždavinius, atliktų jų veiklos vertinimus, koordinuotų informacijos apsikeitimą tarp institucijų bei užtikrintų operatyvų reagavimą į galimas korupcijos rizikas.
Numatoma, kad jis taip pat būtų atsakingas už strateginius sprendimus, susijusius su grėsmių valdymu, kontroliuotų vidaus reikalų sistemos pareigūnų ir darbuotojų veiksmų teisėtumą bei koordinuotų korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą.
ELTA primena, kad gegužę teisėsaugos institucijos pranešė apie atliktas operacijas, kurių metu tiriant galimą cigarečių kontrabandą meteorologiniais oro balionais sulaikyti 27 asmenys, tarp kurių – 10 policininkų, 3 pasieniečiai.
Kaip teigė policijos generalinio komisaro pavaduotojas Marius Draudvila, operacijų metu pareigūnai rado termovizorius, dronus, GPS priemones, radijo stoteles, veido kaukes, SIM korteles, cigarečių pakavimo priemones. Operacijų metu atliktos 74 kratos, jose dalyvavo daugiau negu 100 policijos pareigūnų.
Anot teisėsaugos, sulaikyti pareigūnai įtariami prisidėję prie nusikalstamų veikų vykdymo. Jie, pasak M. Draudvilo, neorganizavo ir nevykdė cigarečių kontrabandos. Tačiau, jo teigimu, piktnaudžiavimas tarnyba gali pasireikšti įvairiai, pavyzdžiui – „nematant“ tam tikrų procesų, dalinantis tarnybine informacija.
Teisėsaugos sulaikyti pareigūnai yra nušalinti nuo tarnybos.