Vyriausybė pritarė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento reorganizavimui

Ministerijai pavesta iki rugpjūčio 1 d. parengti ir Vyriausybei pateikti su departamento reorganizavimu susijusių įstatymų pakeitimo projektus.
Kaip nurodoma SAM dokumente Vyriausybei, rengdama įstatymo projektus, ministerija įvertins alternatyvas ir pateiks pasiūlymus dėl konkretaus pertvarkos varianto, atsižvelgiant į visų visuomenės sveikatos srityje veikiančių įstaigų funkcijas, siekiant sutelkti išteklius ir stiprinti priklausomybių prevencijos, gydymo ir žalos mažinimo politikos įgyvendinimą. Taip pat – užtikrinti nuoseklų visuomenės sveikatos priemonių koordinavimą.
Ministerijos teigimu, reorganizavus NTAKD būtų siekiama konsoliduoti analitinius pajėgumus ir sukurti vieningą visuomenės sveikatos duomenų analizės kompetencijų centrą. Taip pat tikimasi užtikrinti aiškesnį politikos formavimo, metodinio vadovavimo ir kontrolės funkcijų paskirstymą bei greitesnę reakciją į visuomenės sveikatos grėsmes.
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SAM nurodo, kad panaikinus perteklinį departamento veiklos planų derinimą su keturiomis ministerijomis ir eliminavus funkcijų išskaidymą, įstaigos galės fokusuotis į tiesioginę ekspertinę paskirtį bei užtikrins aukštesnę veiklos kokybę.
Be to, konsolidavus administracines funkcijas, tokias kaip IT, personalo ir buhalteriją, valstybės išlaidos, SAM vertinimu, galėtų sumažėti 20–30 proc. Sutaupytos lėšos būtų nukreiptos visuomenės sveikatos specialistų darbo užmokesčiui didinti.
Konkretus NTAKD reorganizavimo modelis bus nustatytas rengiant įstatymų pakeitimus ir įvertinus galimas pertvarkos alternatyvas.
NTAKD yra Vyriausybei pavaldi įstaiga. Pagrindinės jos veiklos kryptys – psichoaktyviųjų medžiagų vartojimo mažinimo politikos įgyvendinimo ir prevencijos koordinavimas. Taip pat – psichoaktyviųjų medžiagų ir jų prekursorių naudojimo valdymas vykdant ūkio subjektų veiklos reguliavimą ir priežiūrą.
VyriausybėNarkotikų tabako ir alkoholio kontrolės departamentas (NTAKD)
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