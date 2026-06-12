Ji leido suprasti, kad potencialūs naujieji bendražygiai savo norų per daug įkyriai garsinti neturėtų.
„Mums tikrai tai nėra esminis klausimas, dėl to, kad mes turime gerai dirbančią premjerę I. Ruginienę.
Ar kokie nors bus pasikeitimai, apsispręsime per derybas, bet šiai dienai mums yra viskas aišku“, – Seime penktadienį nurodė socialdemokratų frakcijos seniūnė.
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Anot O. Leiputės, nepaisant to, kad su buvusiu trečiuoju partneriu nutraukta koalicinė sutartis, „visi procesai vyksta“.
Tik ar dėl ministro pirmininko pareigų trūksta apsisprendimo iš paties M. Sinkevičiaus, ar tiesiog patys „socdemai“ neapsisprendžia, ar reikia keisti I. Ruginienę?
„Gal būtų toks atsakymas, kad ne potencialūs koalicijos partneriai mums turėtų diktuoti, kaip mums elgtis ir pagal kokias taisykles žaisti. Tai aš manau, kad šitą dalyką reikėtų suprasti ir įvertinti objektyviai, su visa pagarba, kad yra 53 žmonių frakcija ir 13 žmonių frakcija.
Aš suprantu norą kuo greičiau įsilieti į koaliciją, daryti darbus, bet visgi yra ir tam tikri protingumo dalykai, ir reikėtų jų paisyti“, – tikino O. Leiputė.
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Pasak socialdemokratės, koalicinėse derybose šiuo metu diskutuojama apie įvairias ministerijas, nepaisant to, kad viešojoje erdvėje jau pasirodė ir konkretesnių žinių.
„Pirminė startinė pozicija buvo, kad didelių pokyčių pas mus nebus, kad jie (demokratai, – aut. past.) labiau galėtų dairytis į tas ministerijas, kurios priklausė „Nemuno aušrai“.
Tai pagal realybę priklausė dvi, jie kuravo dvi ministerijas. Koalicinėje sutartyje – trys, bet realiai tai dvi“, – aiškino O. Leiputė.
Primename, kad po koalicinių derybų laikinasis Demokratų sąjungos „Vardan Lietuvos“ pirmininkas V. Sinkevičius teigė, kad diskutuojant dėl programinių įsipareigojimų buvo pasiekta progreso. Jo teigimu, rastas principinis sutarimas dėl vadinamojo šeimos paketo, skirto spręsti demografinę krizę, dėl gynybos politikos aspektų, dėl biurokratijos mažinimo.
Tačiau, europarlamentaro teigimu, dar liko neatsakytas esminis klausimas – ar M. Sinkevičius imsis vadovauti Vyriausybei.
„Iš tiesų, programoje pasistūmėjome labai daug į priekį ir tai atrodo, lyg tas sutarimas, kuris galėtų būti. Lygiai taip pat džiaugiuosi, galbūt, dėl tų pozicijų.
Nors aišku, kol kas yra neatsakytas esminis klausimas ir manau, kad kai tik jis bus atsakytas, tuomet jau galėsime sakyti, kad esame tame momente, kai galime dėti parašus“, – kalbėjo V. Sinkevičius.
„Ne ir aš manau, kad tai yra esminis, tiesą sakant, neatsakytas klausimas, kur atsakius mes galėsime tuomet jau ir pabaigti su konkrečiai ministerijomis, konkrečiomis pavardėmis ir t.t.“, – pridūrė jis, klausiamas, ar LSDP lyderis jau aiškiai nurodė, jog imsis premjero pareigų.
Kokias pozicijas išsiderėjo „Vardan Lietuvos“, V. Sinkevičius neatskleidė.
„Aš nenorėčiau jų įvardinti, kadangi šiandien yra dirbantys ministrai. Ir aš manau, kad bent jau kol kas, kol nėra susitarimo, aš nenoriu vardinti tų veiklos sričių“, – slapukavo jis.
Vis tik, europarlamentaras patvirtino – demokratai Vyriausybėje turės tris ministrų portfelius.
„Socialdemokratų pirmininkas patvirtino, kad tai yra trys ministerijos“, – tęsė V. Sinkevičius.
Anot jo, tarp pažadėtų portfelių – nebūtinai šiuo metu „Nemuno aušrai“ priklausančios Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijos.