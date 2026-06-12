„Kai bus gautas patvarkymas iš teismo, bus įvertintos visos aplinkybės ir bus nustatyta, kad jis yra užsienio valstybėje, bus paskelbta tarptautinė paiešką. Tarptautinė paieška bus paskelbta Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija, ir Rusija“, – Eltai penktadienį sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Kaip anksčiau skelbė portalas Lrt.lt, gegužės pradžioje A. Kandrotas išvyko į Baltarusiją, kur davė interviu vietos valstybiniam televizijos kanalui „Belarus-4“. Jis Baltarusijos valstybinei televizijai papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aliaksandro Lukašenkos diktatūros.
Rašyta, kad A. Kandrotas-Celofanas Baltarusijoje „pasislėpė nuo persekiojimo“ ir yra „dar vienas politinis pabėgėlis iš Baltijos šalių“, taip pat esą jis buvo „evakuotas“ ir pan.
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ELTA primena, kad Lietuvos apeliacinis teismas į Baltarusiją išvykusiam Kauno rajono gyventojui byloje dėl finansinių nusikaltimų ketvirtadienį skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas.
Teismas konstatavo, kad A. Kandrotas-Celofanas ir kiti nuteistieji, veikdami bendrininkų grupėje, 2014 m. nutarė įsigyti iš Vokietijos įmonių naftos produktus su nuliniu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifu ir juos realizuoti be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams bei dalį įsigytų naftos produktų realizuoti panaudojant fiktyvius bendrovės dokumentus. Bylos duomenimis, nenustatytos kilmės pinigais buvo įsigytos 25 tonos naftos produktų už maždaug 230,7 tūkst. eurų su nuliniu PVM tarifu, juos į Lietuvą atgabeno kito nuteistojo byloje vadovaujamos bendrovės vilkikai.
Lietuvos apeliacinis teismas: dokumentai A. Kandroto nuosprendžio vykdymui elektroniniu būdu išsiųsti teismui Kaune
Lietuvos apeliacinis teismas ketvirtadienį Antano Kandroto bylos dokumentus nuosprendžio vykdymui elektroniniu būdu išsiuntė pirmosios instancijos Kauno apygardos teismui.
„Popierinė byla dar pas mus, bet kitą savaitę bus vežama į Kauno apygardos teismą. Bet vakar vakare elektroniniu būdu buvo išsiųsti nuosprendis vykdymui ir patvarkymas. Apygarda šiandien spręs, ar spės išduoti policijai dokumentus vykdymui“, – Eltai penktadienį sakė Lietuvos apeliacinio teismo Teismų praktikos skyriaus teismo konsultantė Aurelija Narsutienė.
Pagal nustatytą tvarką nuosprendžio vykdymą organizuoja bylą nagrinėjęs pirmosios instancijos teismas. A. Kandroto ir kitų nuteistųjų bylą pirmojoje instancijoje nagrinėjo Kauno apygardos teismas ir 2023 m. paskelbė nuosprendį. Jis iškart neįsiteisėjo, nes buvo apskųstas.
Verdiktas įsiteisėjo tik ketvirtadienį, kai bylą peržiūrėjo ir savo nuosprendį paskelbė Lietuvos apeliacinis teismas Vilniuje.
Policija sako, kad pasitvirtinus viešai skelbiamai informacijai, kad pusketvirtų metų kalėti nuteistas Antanas Kandrotas-Celofanas iš tikrųjų yra išvykęs iš Lietuvos, Lietuvos policija ketina skelbia tarptautinę šio nuteistojo tarptautinę paiešką.
„Kai bus gautas patvarkymas iš teismo, bus įvertintos visos aplinkybės ir bus nustatyta, kad jis yra užsienio valstybėje, bus paskelbta tarptautinė paiešką. Tarptautinė paieška bus paskelbta Interpolo kanalais. Interpolo šalimis yra ir Baltarusija, ir Rusija“, – Eltai penktadienį sakė Policijos departamento atstovas Ramūnas Matonis.
Kaip anksčiau skelbė portalas Lrt.lt, gegužės pradžioje A. Kandrotas išvyko į Baltarusiją, kur davė interviu vietos valstybiniam televizijos kanalui „Belarus-4“. Jis Baltarusijos valstybinei televizijai papasakojo apie sunkią padėtį Lietuvoje, katastrofiškas Baltarusijai taikomų sankcijų pasekmes ir kaip Lietuvai neva trūksta Aliaksandro Lukašenkos diktatūros.
Rašyta, kad A. Kandrotas-Celofanas Baltarusijoje „pasislėpė nuo persekiojimo“ ir yra „dar vienas politinis pabėgėlis iš Baltijos šalių“, taip pat esą jis buvo „evakuotas“ ir pan.
ELTA primena, kad Lietuvos apeliacinis teismas į Baltarusiją išvykusiam Kauno rajono gyventojui byloje dėl finansinių nusikaltimų ketvirtadienį skyrė pusketvirtų metų laisvės atėmimo bausmę. Šis teismo nuosprendis įsiteisėjo, jis turės būti vykdomas.
Teismas konstatavo, kad A. Kandrotas-Celofanas ir kiti nuteistieji, veikdami bendrininkų grupėje, 2014 m. nutarė įsigyti iš Vokietijos įmonių naftos produktus su nuliniu pridėtinės vertės mokesčio (PVM) tarifu ir juos realizuoti be apskaitos dokumentų įvairiems ūkio subjektams bei dalį įsigytų naftos produktų realizuoti panaudojant fiktyvius bendrovės dokumentus. Bylos duomenimis, nenustatytos kilmės pinigais buvo įsigytos 25 tonos naftos produktų už maždaug 230,7 tūkst. eurų su nuliniu PVM tarifu, juos į Lietuvą atgabeno kito nuteistojo byloje vadovaujamos bendrovės vilkikai.