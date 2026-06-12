„Tikimės, kad šiandien per dieną tekstą pabaigsime“, – prieš pietus pranešė demokratas Lukas Savickas.
Paprašytas prasklaidyti versijas dėl ministerijų, kurios gali atitekti naujiesiems koalicijos partneriams, demokratas patikino, kad atsakymas paprastas – šią akimirką šie klausimai nesprendžiami.
„Mes turime redakcinėje grupėje sutvarkyti koalicinės sutarties turinio dalį. Nuo socialinės politikos iki ekonomikos, gynybos, ir tvarkome būtent turinio dalį“, – nurodė jis.
Aiškėja, kokia ministerijas galėtų perimti demokratai: pavyko išskirti tris prioritetines sritis
„Tai nėra mūsų apimtis, kurią mes šiandien sprendžiame“, – kalbėdamas apie ministerijas pridūrė L. Savickas.
Tiesa, demokratas neatsakė, ar jiems iš tiesų buvo pasiūlyta Sveikatos apsaugos ministerija, kaip nurodė ir Lrytas šaltiniai.
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„Vakar priimtas sprendimas, kas buvo iškomunikuota, dėl trijų ministerijų. Pavadinimų nebuvo“, – sakė jis.
Parlamentaras taip pat pakartojo, kad Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ laukia apsisprendimo dėl to, kas bus premjeru – ar „socdemų“ lyderis Mindaugas Sinkevičius imsis atsakomybės.
„Tai yra tikrai esminė sąlyga“, – tvirtino L. Savickas.
Apskritai, anot jo, galima užtikrintai sakyti, kad penktadienį dokumentas tikrai bus baigtas. O kada laukti aiškumo dėl Ministrų kabineto?
„Aš manau, kad mūsų partijų vadovai, kada jau bus viskas paruošta, informuos, ir tikiu, kad kitą savaitę ta informacija bus. Aš manau, kad tai yra socialdemokratų sprendimas, ir mes, kaip ir jūs, jo taip pat laukiame.
Dėl ministerijų mes žinome tik vieną sprendimą – kad yra trys ministerijos. Ir toliau partijų pirmininkai turi rasti galutinį sutarimą“, – nurodė L. Savickas.
Kaip skelbta, ketvirtadienio vakarą Seime buvo susitikusios visų potencialios koalicijos partnerių derybinės grupės. Po maždaug pustrečios valandos trukusio posėdžio lyderiai tikino, kad pasiekta esminė pažanga.
„Manau, kad, objektyviai vertinant, galima pasakyti, kad padarėme esmingą pažangą. Artėjame prie koalicijos sutarimo ir turinio prasme, kalbant apie darbus, įsipareigojimus visuomenei, rinkėjams“, – tuomet sakė „socdemų“ pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Tiesa, apie postų dalybas politikai kalbėjo nenoriai. Tik patvirtino, kad Demokratų sąjungai „Vardan Lietuvos“ siūlomi trys ministrų portfeliai.
Vis tik, pasak laikinojo demokratų pirmininko Virginijaus Sinkevičiaus, esminis klausimas – ar M. Sinkevičius imsis vadovauti Vyriausybei – vis dar liko neatsakytas.
Pirmasis derybų raundas – tarp socialdemokratų ir demokratų – vyko trečiadienį. Po tris valandas trukusio pokalbio daugiau aiškumo neatsirado – demokratai atsinešė pluoštą siūlymų Vyriausybės darbų programai, kuriuos pristatė būsimiems koalicijos partneriams.
koalicijaderybosDemokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“
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