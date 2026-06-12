STT pradėjo ikiteisminį tyrimą dėl Ž. Pinskuvienės mamos buto įsigijimo aplinkybių

Kaip nurodoma bendrame STT ir prokuratūros pranešime, ikiteisminis tyrimas pradėtas, siekiant nustatyti, ar Širvintų rajono savivaldybei vykdant viešuosius pirkimus, galėjo būti sudaromos išskirtinai palankios sąlygos konkrečiam rangovui, už kurias galėjo būti atsilyginta nekilnojamojo turto perleidimu už galimai mažesnę nei rinkos kainą.
Pradėtas ikiteisminis tyrimas yra atliekamas dėl kyšininkavimo ir papirkimo.
„Ikiteisminiame tyrime įtarimai niekam nėra pareikšti“, – nurodoma STT ir prokuratūros pranešime.
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Tyrimą kontroliuoja ir jam vadovauja Panevėžio apygardos prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos tyrimo skyriaus prokurorai.
STT sprendimą dėl ikiteisminio tyrimo priėmė, įvertinę portalo „Delfi“ tyrimų žurnalisto Tomo Janonio ir tinklaraštininko Skirmanto Malinausko žurnalistinį tyrimą apie Širvintų rajono savivaldybės tarybos narės M. Gudonienės buto Palangoje įsigijimo aplinkybes.
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„Delfi“ žurnalistinis tyrimas atskleidė, jog Ž. Pinskuvienės mama M. Gudonienė galėjo už gerokai žemesnę nei rinkos kaina įsigyti butą Kunigiškėse, kurį politikei pardavė anksčiau milijoninės vertės viešuosius Širvintų savivaldybės konkursus laimėjusios įmonės „Vilmstata“ savininkas Vilmantas Guobys.
Remdamasis pilietinės iniciatyvos „Viešpirkiai“ paskelbta informacija, į teisėsaugą kreipęsis konservatorius, Seimo narys Mindaugas Lingė teigė, kad „Vilmstata“ laimėjo 2,4 mln. eurų vertės Širvintų rajono savivaldybės skelbtą konkursą, o vėliau sudarė papildomus susitarimus, dėl kurių darbai pabrango iki 4,6 mln. eurų.
Kaip skelbė „Delfi“, M. Gudonienė 2024 m. sausį pasirašė daugiau nei 97 kvadratinių metrų buto Kunigiškėse pirkimo sutartį, šio buto statytojai, kaip skelbta, buvo trys fiziniai asmenys – verslininkas Vilmantas Guobys, jo sutuoktinė ir dar vienas fizinis asmuo.
Vėliau remdamasi Registrų centro duomenimis portalas paskelbė, kad už butą politikė sumokėjo 80 tūkst. eurų – kvadratinis metras vietos politikei kainavo 824 eurus, nors skelbimų portaluose vidutinės nekilnojamojo turto kainos Palangoje, anot „Delfi“, yra gerokai didesnės.
Živilė PinskuvienėSpecialiųjų tyrimų tarnyba (STT)nekilnojamasis turtas (NT)
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