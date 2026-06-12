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VSAT: neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje nefiksuota jau dvylika parų

2026 m. birželio 12 d. 07:32
Jau dvylika parų Lietuvos pasienyje su Baltarusija nebuvo užfiksuota neteisėtų migrantų, pranešė Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT).
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Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 82 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 775.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
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Valstybės sienos apsaugos tarnyba (VSAT)Lietuvos ir Baltarusijos pasienis

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