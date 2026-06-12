VSAT: neteisėtų migrantų Lietuvos pasienyje nefiksuota jau dvylika parų

Tuo metu Latvijos pasienio tarnyba ketvirtadienį į savo šalį neįleido 82 migrantų, o Lenkijos pareigūnai pranešė trečiadienį tokių asmenų nefiksavę.
Pernai pareigūnai neleistinose vietose neleido į Lietuvą iš Baltarusijos įsibrauti daugiau nei 1,6 tūkst. asmenų, šiemet – 775.
Iš viso nuo Baltarusijos sukeltos migracijos krizės pradžios į šalį neįleista apie 25,3 tūkst. neteisėtų migrantų.
Susiję straipsniai
Derybos dėl koalicijos įgauna pagreitį: demokratams žada tris ministerijas, dėl M. Sinkevičiaus politinės ateities – dar migla (9)
Migrantai į rytines Europos Sąjungos šalis ėmė plūsti 2021 m., Vakarai dėl to apkaltino Minsko režimą.