Nors ne itin vasariškas oras ir politinių permainų vėjai iki galo atsipalaiduoti neleido, nuo penktadienio į kurortą besirinkę „socdemai“ atrodė nusiteikę pašvęsti.
Partijos skyriai pasistatė palapines, kuriose su užkandžiais, gėrimais ir muzika laukė svečių iš kitų skyrių. Po sveikinimo žodžio kartu su savo naujaisiais pavaduotojais skyrių palapines aplankyti ėjo socialdemokratų pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
„Žinote, žiūriu į jus, iš visų Lietuvos miestų ir miestelių, susirinkusius mūsų bičiulius, ir matau ne tik didžiausią Lietuvos partiją. Matau žmones, kurie nenuilsdami dirba savo miestuose, savo bendruomenėse, savivaldybėse ir kuria ne tik bendruomeniškumą, bet ir tarnauja visuomenei, – nuo scenos į bendražygius kreipėsi M. Sinkevičius.
LSDP sąskrydyje – ovacijų kupina M. Sinkevičiaus kalba: sugebame rasti kelią į Lietuvos sėkmę
„Visko mūsų 130-ties metų istorijoje buvo – geresnių, prastesnių laikų, bet aš džiaugiuosi, kad net tada, kai mums sunku, jūs nepaliekate partijos. Jūs – susitelkę, veikiate komandiškai ir mes parodome jėgą, sugebame rasti kelią į Lietuvos sėkmę ir į rinkėjų pasitikėjimą“, – tęsė jis.
Socialdemokratų lyderis užsiminė ir apie pokyčius valdančiojoje daugumoje, kurie buvo priimti lygiai prieš savaitę.
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„Lietuvoje, puikiai žinote, netrūksta partijų, kurios skaldo, pykdo, kiršina, bet mes pasirinkome kitą kelią. Tai nėra mūsų kelias. Mes esame tie, kurie vienija, telkia, kuriems nepriimtini skaldymo elementai, pykčiai ir nepasitenkinimo kūrimas visuomenėje“, – tvirtino M. Sinkevičius.
„Pasirinkome kitą kelią – kurti kitą koaliciją ir žengti naujus žingsnius valstybės istorijoje, kuriant šviesesnę ateitį mūsų visuomenėje, kuriant stabilumą, pasitikėjimą mūsų valstybe. Tai – nelengvas uždavinys. Ir tai – uždavinys ne tik pirmininkui“, – pabrėžė politikas.
Bičiulius jis paragino intentyviai ruoštis rinkimams, tačiau šį savaitgalį – atsipalaiduoti ir pašvęsti.
„Šiandien bus laiko ir politikai, ir futbolui, ir linksmybėms, ir pabendravimui, ir diskusijoms, ir žaidimams. Šiandien atsipalaiduokime. Vasara prasidėjo. O praėjus audringam (tikiuosi, ne dėl oro, o dėl nuotaikos) savaitgaliui kibsime į darbus. Laukia savivaldos rinkimai, laukia pasiruošimas Seimo rinkimams.
Turime nesustoti, turime judėti, judinti ir smegenis, ir kitas kūno dalis, kad būtų rezultatas. Šiandien jas pramankštinkime šokių aikštelėje, o po savaitgalio pradėkime intensyvų darbą, kad turėtume ne mažiau merų, ne mažiau tarybos narių, o tik gausesnį mūsų būrį“, – motyvavo M. Sinkevičius.
Tiesa, vėliau žurnalistų paklaustas, ar po šio savaitgalio išgirsime, kad jis ryžtasi vadovauti Vyriausybei, socialdemokratų lyderis į klausimą ir vėl neatsakė – paprašė dar šiek tiek kantrybės.
Į renginį atvyko ir galbūt paskutines dienas savo poste skaičiuojanti premjerė Inga Ruginienė.
„Sunku kalbėti po pirmininko, nes jis uždėjo tokį toną, kad net aš turbūt šiandien šoksiu, nes baisu nepaklusti. Aš kiekvienais metais sakau tą patį – mes, socialdemokratai, dirbti tikrai mokame. Ir dirbti sunkiai. Bet visada turime vieną savaitgalį per metus, kai iš tikrųjų galime parodyti, kaip mokame ilsėtis.
Aš girdėjau, kaimynai sakė, kad vakar pirmi žingsniai jau buvo padaryti ir visa Šventoji tikrai ūžė. Tai šiandien padarykime dar daugiau. Bendraukime, šokime, dainuokime ir parodykime, kad mes iš tikrųjų esame jėga“, – kalbėjo I. Ruginienė.
Į oficialiąją dalį – sveikinimo kalbas bei M. Sinkevičiaus žygį per didžiausių partijos skyrių palapines – socialdemokratai įsileido ir žiniasklaidos atstovus.
Kelionė prasidėjo nuo Vilniaus miesto skyriaus, kuriame jo pirmininkas Povilas Pinelis partijos lyderį pasitiko su, kaip pats sakė, Vilniaus simboliu – šaltibarščiais.
O premjerės patarėjas Tadas Vinokuras užtraukė ir dainą, kurioje nuskambėjo žodžiai „socialdemokratai Vilniuje stovi plačiais pečiais, konservai, pasitraukite iš čia...“
Kauno miesto ir rajono skyriai virto karalyste – jų atstovai LSDP lyderius pasitiko apsirengę karališkais kostiumais, šone „budėjo“ sargyba.
M. Sinkevičiui ir I. Ruginienei teko atlikti kelias užduotis – ištarti priesaikos žodžius, virve surišti stiprų mazgą, o galiausiai „socdemų“ vedlys buvo apdovanotas raudona partijos striuke ir kalaviju.
Vienu svarbiausių skyrių tapo Jonavos, kuriam vadovauja pats M. Sinkevičius. Čia socialdemokratų pirmininkas ir premjerė gavo dovanų – jiems buvo įteiktas „Politiko(s) išgyvenimo rinkinys“. Jame – viskas, ko gali prireikti per 72 valandas, jei ištiktų nelaimė ar oro pavojus.
„Mums reikia išgyventi dar dvejus su viršum metų, tai reikia didesnio“, – juokavo M. Sinkevičius.
O jau vakare „socdemų“ laukia įvairios pramogos – būgnų, ugnies, lazerių šou ir koncertas.
Prieš savaitę, šeštadienį, vykusio LSDP tarybos posėdžio metu nuspręsta iš koalicijos lauk mesti „Nemuno aušrą“ ir deryboms kviesti Demokratų sąjungą „Vardan Lietuvos“. Visą savaitę vyko tiek neoficialios, tiek oficialios šių partijų bei valstiečių derybos.
Dėliojami ir būsimojo Ministrų kabineto rėmai, nors vis dar neaišku, kas jam vadovaus. Prieš savaitę M. Sinkevičius kalbėjo apie atsakomybės prisiėmimą, tačiau iki šiol nei viešai, nei už uždarų durų potencialiems partneriams neatsakė, ar imsis ministro pirmininko pareigų.
Tai jis žada atskleisti kitos savaitės pradžioje, kai turėtų būti pasirašyta ir koalicinė sutartis. Kelias dienas besidarbavusios partijų derybinės grupės sutarė dėl bendro dokumento.
Kol kas aišku, kad valstiečiams pavyko išsaugoti iki šiol turėtas Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijų vadovų kėdes, o demokratams, tikėtina, atiteks Sveikatos apsaugos bei Energetikos ministerijos. Trečia bus Aplinkos arba Žemės ūkio ministerija.
Visų trijų partijų lyderiai – M. Sinkevičius, Virginijus Sinkevičius ir Aurelijus Veryga dar antradienį buvo susitikę Briuselyje, kur prasidėjo pirmieji neoficialūs pokalbiai. Pastarieji du eina europarlamentarų pareigas, o socialdemokratų pirmininkas buvo atvykęs į komandiruotę.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
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