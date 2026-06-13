G. Nausėda pritaria visuotinio šaukimo idėjai, bet pažymi, kad tam būtina tinkamai pasiruošti

„Prezidentas pritaria visuotinio šaukimo idėjai. Tačiau visuotiniam šaukimui būtina tinkamai pasiruošti – įrengti reikalingą infrastruktūrą, parengti daugiau instruktorių šauktiniams. Laipsniškai šauktinių skaičius didinamas jau dabar“, – teigiama prezidentūros atsakyme Eltai.
„Sąmoningo delsimo įgyvendinant visuotinį šaukimą nėra, tačiau dabar Lietuva turi koncentruotis į neatidėliotinos skubos prioritetus, kurie yra visiems gerai žinomi. Šiuo metu svarbiausias krašto gynybos prioritetas yra oro gynybos stiprinimas, infrastruktūros pilnam Vokietijos brigados dislokavimui Lietuvoje iki 2027 metų pabaigos parengimas, nacionalinės divizijos pilno operacinio pajėgumo įgyvendinimas iki 2030 metų“, – nurodė prezidentūros atstovai.
Kaip skelbta, pernai vasarą prezidentas G. Nausėda pareiškė, jog formuojant nacionalinę diviziją tik laiko klausimas, kada Lietuva pereis prie visuotinio šaukimo. Tiesa, šalies vadovas pripažino, jog tam trūksta resursų. Vėliau jis taip pat tikino manantis, kad šiuo metu reikėtų kalbėti apie visuotinę karo tarnybą vaikinams.
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Šiuo metu visuotinis šaukimas nėra įvestas, tačiau diskusijos šiuo klausimu tęsiasi. Tiesa, nuomonės dėl to išsiskiria. Pavyzdžiui, Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras savaitės pradžioje socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje teigė šiuo metu nematantis poreikio visuotiniam šaukimui.
„Mano, kaip Lietuvos kariuomenės vado, vertinimu, šiuo metu kariuomenės poreikiams užtikrinti pakanka šaukiamojo amžiaus vyrų skaičiaus. Tuo labiau, kai reikšmingą dalį tarnybą pradedančių jaunuolių sudaro savanoriai“, – antradienį socialiniame tinkle rašė jis.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas gegužės pabaigoje kalbėjo, kad Lietuva jau juda visuotinio šaukimo link. Vis dėlto, pasak ministro, visų pirma tam yra būtina kokybiškai pasiruošti.
ELTA primena, kad šiemet įsigaliojo nauja privalomosios pradinės karo tarnybos tvarka, kuria siekiama didinti šauktinių skaičių. Pagal ją, atlikti karinę prievolę jaunuoliai kviečiami iš karto po mokyklos.
Kitaip nei anksčiau, tarnybai bus šaukiami 18–22 metų jaunuoliai. Pagal anksčiau galiojusią tvarką, šaukimo amžius buvo 18–23 metai.
Austėja Paulauskaitė (ELTA)
Gitanas NausėdašauktiniaiKariuomenė
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