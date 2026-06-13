Pirminiuose pranešimuose buvo nurodyta, kad: „TIKĖTINAS ORO PAVOJUS. Išlikite ramūs, nusimatykite saugią vietą. Pastebėję skrendantį/nukritusį įtartiną objektą skambinkite 112, prie jo nesiartinkite. Apie pavojaus pabaigą informuosime atskiru pranešimu. Rekomendacijas rasite www.lt72.lt“.
NKVC praneša, kad pavojus buvo tikėtinas Vilniaus apskrityje. Jo lygis buvo geltonas, sutriko ir Vilniaus oro uosto darbas. Jis vos po keliolikos minučių buvo ir atnaujintas.
„Informuojame, kad gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastis – stebima radaro atžyma, turinti bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Aktyvumas Vilniaus rajone. Aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai“, – pranešė kariuomenė.
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Kiek vėliau NKVC patikslino, kad taikinys identifikuotas kaip meteorologinis balionas.
V. Vitkauskas rekomenduoja gyventojams išlikti budriems: objektų šiandieną gali pasikartoti ir daugiau
Nacionalinių krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas rekomenduoja gyventojams išlikti budriems, mat objektų gali pasikartoti ir daugiau.
„Buvo aktyvuota mūsų Baltijos oro gynybos misija, naikintuvai, mūsų kariuomenės sraigtasparniai. Objektas buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas, ne dronas“, – LRT televizijai teigė V. Vitkauskas.
„Budrumo lygį rekomenduotina išlaikyti, nes objektų šiandieną gali pasikartoti ir daugiau“, – pridūrė jis.
Pasak NKVC vadovo, pažeidimas fiksuotas iš Baltarusijos pusės ties Nemenčinės vietove, kryptis buvo Šiaurės Vakarų.
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„Puikiai suveikė mūsų oro gynybos misijos kariai, kaip ir minėjau, oro pavojus atšauktas. Žmonės buvo informuoti tiek apie pasiruošimą eiti į priedangą, tiek apie atšaukimą“, – dėstė jis.
„Kol kas informacija, kad kalba eina apie vieną objektą. Kaip minėjau, tie parametrai buvo tokie, kad buvo galima sutapatinti ir su galimu dronu“, – pabrėžė V. Vitkauskas.
R. Kaunas: oro pavojus atšauktas, tai buvo meteorologinis balionas
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, kad objektas buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas.
„Ačiū Lietuvos kariuomenei ir tarnyboms už operatyvią reakciją bei visuomenės informavimą apie pastebėtą į Lietuvos oro erdvę įskridusį galimai pavojingą objektą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jis.
„Oro pavojus atšauktas. Nustatyta, kad tai buvo meteorologinis balionas. Išlikime budrūs“, – akcentavo ministras.
Portalas Lrytas primena, kad pirmą kartą šalyje oro pavojus paskelbtas buvo gegužės 20 dieną, kai ryte Ignalinos, Utenos, Švenčionių ir Zarasų rajonuose paskelbtas „geltonas“ oro pavojaus lygis, o netrukus Vilniaus apskrities gyventojams pranešta apie „raudonąjį“ oro pavojaus lygį, dėl kurio gyventojai skubėjo į priedangas. „Geltonas“ oro pavojaus lygis buvo skelbiamas ir Alytaus rajone.
Sienos kirtimas faktiškai buvo fiksuotas apie 9 val. 40 min., o visoje Lietuvoje oro atakos pavojų kariuomenė atšaukė apie 11 val. 45 min.
Pirmą kartą skelbtas oro pavojus apnuogino ir daugybę spragų – iškart užstrigo tokioms situacijoms skirta platforma LT72, dalis gyventojų atsimušė į užrakintas priedangas, žinios iš dalies ugdymo įstaigų pribloškė, nes atsirado vaikus vedančių į lauką arba nurodžiusių tėvams atvažiuoti jų pasiimti.
Gegužės 21 dieną dalyje Lietuvos vėl buvo skelbiamas oro pavojus. Šįkart įspėjimas „RAUDONA“ buvo paskelbtas Utenos rajone, nors įspėjamuosius signalus gavo ir Utenos apskrities gyventojai, o, kaip paaiškėjo vėliau, ir Vilniaus bei Kauno gyventojai. Pavojus buvo paskelbtas apie 16 val. 25 min., o po pusantros valandos – atšauktas.
72LT nurodo, ką daryti, jeigu išgirdote perspėjimo sirenas ar gavote perspėjimo pranešimą apie oro pavojų „Raudona“:
- Klausykitės pranešimų per Lietuvos nacionalinio radijo ar televizijos programą.
- Tikrinkite pranešimus mobiliajame telefone.
- Jei civilinės saugos signalas „Oro pavojus“ užklumpa gatvėje ar kitoje vietoje, kuo skubiau susiraskite priedangą (daubą, griovį ir pan.), požeminę pėsčiųjų perėją, tunelį, rūsį ir ten pasislėpkite; nepasiduokite panikai, elkitės ramiai, nesinervinkite, susikaupkite ir nurimkite, perspėkite artimuosius, kaimynus.
- Be ypatingos priežasties nepalikite gyvenamosios vietos, nevaikščiokite gatvėmis ir atviromis teritorijomis.
- Gavę nurodymą slėptis, įsivertinkite, ar per kelias minutes pasieksite artimiausią apsaugai nuo karo grėsmių pritaikytą priedangą. Jeigu ne, naudokitės kita esamo pastato saugiausia patalpa (rūsiu, patalpa cokoliniame aukšte ar kita patalpa be langų, su tvirtomis sienomis ir lubomis). Jeigu priedanga pasiekiama per trumpą laiką, apsirenkite ir skubėkite į ją. Su savimi pasiimkite dokumentus, pinigus, negendančių maisto produktų, geriamojo vandens, turimas asmeninės apsaugos priemones, būtiniausių medikamentų, tualetinių reikmenų, nešiojamąjį radijo imtuvą ir atsarginių elementų, mobilųjį telefoną, kuriuo galėsite siųsti ir gauti pranešimus.
- Jei liekate namuose, imkitės apsaugos priemonių: užgesinkite šviesą, užtraukite užuolaidas, lipnia juosta ar kt. apklijuokite langų stiklus, įleiskite į vidų savo augintinius, būkite kambaryje be langų (jei toks yra) arba slėpkitės rūsyje ar kitoje priedangoje. Jeigu slepiatės rūsyje, apie tai praneškite kaimynams arba draugams, kad jus galėtų išgelbėti užgriuvus.
- Automobilyje įsijunkite radiją, klausykitės informacinių pranešimų ir rekomendacijų.
- Gavę nurodymą evakuotis ar išvykti, išjunkite elektrą, užsukite dujų, vandens sklendes, uždarykite langus, langines, užrakinkite duris ir atlikite visus įprastus veiksmus, kuriuos darote išvykdami bent kelioms dienoms.
- Stenkitės be būtino reikalo neskambinti savo artimiesiems, draugams ir pažįstamiems mobiliojo ar fiksuoto ryšio telefonais, kad ryšio linijos nebūtų perkrautos ar užblokuotos. Skambinkite tik norėdami pranešti apie būtiną pagalbą, sužeistuosius ar netikėtą pavojų.
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