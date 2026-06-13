„Buvo aktyvuota mūsų Baltijos oro gynybos misija, naikintuvai, mūsų kariuomenės sraigtasparniai. Objektas buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas, ne dronas“, – LRT televizijai teigė V. Vitkauskas.
„Budrumo lygį rekomenduotina išlaikyti, nes objektų šiandieną gali pasikartoti ir daugiau“, – pridūrė jis.
Pasak NKVC vadovo, pažeidimas fiksuotas iš Baltarusijos pusės ties Nemenčinės vietove, kryptis buvo Šiaurės Vakarų.
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„Puikiai suveikė mūsų oro gynybos misijos kariai, kaip ir minėjau, oro pavojus atšauktas. Žmonės buvo informuoti tiek apie pasiruošimą eiti į priedangą, tiek apie atšaukimą“, – dėstė jis.
„Kol kas informacija, kad kalba eina apie vieną objektą. Kaip minėjau, tie parametrai buvo tokie, kad buvo galima sutapatinti ir su galimu dronu“, – pabrėžė V. Vitkauskas.
R. Kaunas: oro pavojus atšauktas, tai buvo meteorologinis balionas
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pabrėžia, kad objektas buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas.
„Ačiū Lietuvos kariuomenei ir tarnyboms už operatyvią reakciją bei visuomenės informavimą apie pastebėtą į Lietuvos oro erdvę įskridusį galimai pavojingą objektą“, – socialiniame tinkle „Facebook“ rašė jis.
„Oro pavojus atšauktas. Nustatyta, kad tai buvo meteorologinis balionas. Išlikime budrūs“, – akcentavo ministras.
Apie tikėtiną oro pavojų Lietuvos kariuomenė pranešė šeštadienio rytą. Gyventojams mobiliaisiais išsiųstuose pranešimuose Lietuvos kariuomenė ragina gyventojus išlikti ramiais, įspėja apie statusą „Geltona“. Vis tik, vėliau oro pavojus buvo atšauktas, statusas atnaujintas į „Balta“.
Iš pradžių gyventojų perspėjimo išsiuntimo priežastimi kariuomenė įvardijo stebimą radaro atžymą, turinčią bepiločiams orlaiviams būdingų požymių. Dėl šios priežasties buvo aktyvuoti NATO oro policijos misiją vykdantys naikintuvai. Vis tik, NKVC vėliau pranešė, kad taikinys buvo identifikuotas kaip meteorologinis balionas.
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Dėl galimo oro pavojaus buvo laikinai sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, tiesa, atšaukus oro pavojų, veikla buvo atnaujinta. Vis tik, Vilniaus oro uostus įspėja apie galimus skrydžių vėlavimus ar atšaukimus, paveiktus keleivius kviečia kreiptis į oro linijų bendrovę.
ELTA primena, kad pastarąjį kartą, gegužės 21 d., oro pavojus paskelbtas Utenos apskrityje. Tądien pranešta apie du į šalies teritoriją įskridusius dronus.
Diena anksčiau oro pavojus ir raudonas grėsmės lygis skelbtas Vilniaus apskrityje. Tai buvo pirmas toks atvejis atkurtos valstybės istorijoje.
Pasak Lietuvos kariuomenės, statusas „Geltona“ reiškia, kad ataka tikėtina, bet dar nevyksta, gyventojai turi nusimatyti priedangas, jei statusas pasikeistų į „Raudona“.
„Raudona“ reiškia, kad kyla tiesioginė grėsmė gyvybei ar saugumui, yra ekstremali situacija, būtina nedelsiant laikytis nurodymų (slėptis, evakuotis ir panašiai), sekti LRT informaciją.
Tuo metu „Balta“ – pavojaus nėra, gyventojai gali palikti priedangas ir saugias patalpas, tačiau yra skatinami išlikti budrūs ir toliau sekti informaciją.
Panašūs incidentai pastaruoju metu fiksuojami ir kitose Baltijos šalyse. Ukrainai surengus naują antpuolį prieš Rusiją, ankstų trečiadienio rytą Latvijos ir Estijos valdžios institucijos perspėjo gyventojus apie galimą oro pavojų dėl dronų.
Vilmantas VitkauskasKrizių valdymo centrasNATO naikintuvai
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