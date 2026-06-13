Prieš teismo sprendimą verslininkas nuskurdo, o žmona staiga praturtėjo

Bankrutavęs startuolis, neturintis jokio asmeninio turto. Toks bandė pasirodyti stalus „Kamado“ kepsninėms gaminusios bendrovės „KamadoSpace“ vadovas Mindaugas Voldemaras.
Tačiau Vilniaus apygardos teismas (VAT) šią savaitę pastebėjo, kad verslininko turtai išgaravo prieš pat Apeliacinio teismo sprendimą.
Balandžio mėnesį Apeliacinis teismas nusprendė, kad buvęs bendrovės „KamadoSpace“ vadovas M.Voldemaras privalės bendrovei atlyginti daugiau nei 300 tūkst. eurų žalą.
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Iššvaistė gautą paskolą
Teismo sprendimu bankrutuojančiai bendrovei „KamadoSpace“ M.Voldemaras turi atlyginti 222,1 tūkst. eurų žalą, 48 tūkst. eurų bylinėjimosi išlaidų ir 5 proc. dydžio procesines palūkanas už beveik trejų metų bylinėjimosi laikotarpį.
Apeliaciniame teisme išnagrinėtos bylos duomenimis, M.Voldemaro įkurta „KamadoSpace“ pervedė šimtatūkstantines sumas kitai jo iš dalies kontroliuojamai bendrovei „Medritas“ už produkciją, kuri niekada nebuvo pagaminta.
Teismas konstatavo, kad abi įmonės buvo susijusios per bendrus akcininkus, o mokėjimai vykdyti be jokių užtikrinimo priemonių ar garantijų, taip pat ne pagal paskirtį.
Nustatyta, kad „KamadoSpace“ įmonei „Medritas“ pervedė iš viso 474 tūkst. eurų, tačiau prekių ir paslaugų gavo tik už 252 tūkst. eurų. Didžioji dalis – 423 tūkst. eurų – šių pinigų buvo gauta iš investuotojų – įmonės „Peranto“.
Apeliacinio teismo nutartis įsiteisėjo iškart, todėl M.Voldemaras privalėjo nedelsdamas sumokėti visą priteistą sumą.
Turtą pardavė sutuoktinei
Tačiau tuomet paaiškėjo, kad prieš teismo sprendimą verslininkas liko tuščiomis rankomis. Vasario 25-ąją M.Voldemaras savo žemės sklypą ir Vilniaus pakraštyje esantį vienbutį gyvenamąjį namą pardavė savo žmonai Jūratei Antanaitytei-Voldemarienei, kuri anksčiau yra dirbusi tuometės ūkio ministrės Birutės Vėsaitės patarėja.
Tai įvertinęs VAT šią savaitę priėmė sprendimą areštuoti M.Voldemaro 167,5 tūkst. eurų vertės turtą, nes byloje, kurią nagrinėja šis teismas, bendrovė „KamadoSpace“ iš buvusio vadovo reikalauja priteisti 167 tūkst. eurų žalos atlyginimą dėl netinkamo pareigų vykdymo ir įmonės lėšų švaistymo.
Laikinai areštuoti M.Voldemaro turtą teismo prašė bankrutuojančios bendrovės „KamadoSpace“ bankroto administratorė bendrovė „Mindas“.
Įžvelgė nesąžiningus veiksmus
Teismas atkreipė dėmesį, kad sklypo ir namo pardavimas sutuoktinei gali būti sąmoningas ir nesąžiningas turto slėpimas siekiant išvengti finansinės atsakomybės.
VAT pažymėjo, kad vienintelį jam priklausantį nekilnojamąjį turtą M.Voldemaras pardavė jau žinodamas apie 2025 metų gruodžio 1-ąją pirmosios instancijos teismo priimtą jam nepalankų sprendimą, kurio nepakeitė ir bylą išnagrinėjęs Apeliacinis teismas. Be to, jis žinojo ir apie kitą su „KamadoSpace“ susijusią bylą, kurią VAT nagrinėjo dar nuo 2023 metų.
VAT pabrėžė, kad toks skubus turto perleidimas artimam asmeniui patvirtina siekį išvengti skolos išieškojimo.
Teismas savo nutartyje konstatavo: „Atsakovas, žinodamas tiek apie jam nepalankų pirmosios instancijos teismo sprendimą, tiek apie nagrinėjamą bylą ir joje reiškiamus reikalavimus, perleido vienintelį jam priklausiusį nekilnojamąjį turtą. Tai įvertinus darytina išvada, kad tokie jo veiksmai nesąžiningi, todėl egzistuoja grėsmė galimo ieškovei palankaus teismo sprendimo įvykdymui.“
„Tokie atvejai tik patvirtina tęstinį nesąžiningą elgesį ne tik prieš investuotojus, valstybę, bet ir Lietuvos teismus. Labai sunku per sąžiningumo aspektą paaiškinti tokius verslininkais prisistačiusių asmenų bandymus vengti teismų sprendimų vykdymo galimai pasinaudojant ar prisidengiant ir savo šeimos nariais, turtą perkeliant jiems“, – situaciją įvertino advokatų kontoros „Sorainen“ partneris advokatas Kazimieras Karpickis.
Akcininkai dalinosi pinigus
VAT nagrinėja bylą dėl paskolos sutarties, kurią 2021 metų spalį sudarė M.Voldemaro vadovaujama „KamadoSpace“ ir Gedimino Balodo vadovaujama bendrovė „Focusate“. Pagal šią sutartį „KamadoSpace“ bendrovei „Focusate“ suteikė 97 tūkst. eurų paskolą, kuri taip ir nebuvo grąžinta.
Be to, „KamadoSpace“ direktoriumi buvęs M.Voldemaras nuo 2021 metų balandžio iki rugpjūčio per keturis kartus bendrovei „Focusate“ pervedė papildomai 70,5 tūkst. eurų.
Teismo dokumentuose nurodoma, kad šie mokėjimai atlikti be jokio teisinio pagrindo ir nesant jokių užtikrinimo priemonių. Pinigai už paslaugas „Focusate“ buvo pervesti tuomet, kai ši bendrovė jau buvo nemoki.
Teismai nustatė, kad bendrovių vadovai ir akcininkai buvo tarpusavyje susiję. G.Balodas anksčiau vadovavo bankrutavusiai įmonei „Medritas“, kurios dalis akcijų priklausė ir M.Voldemarui.
Šiam verslininkui prokuratūra jau yra pareiškusi įtarimus dėl netinkamo Estijos investuotojų lėšų panaudojimo.
Mokė verslo pagrindų
M.Voldemaras teisme bandė gintis tuo, kad „KamadoSpace“ buvo startuolis ir dėl to vadovo atsakomybė už tokios įmonės sudarytus neteisėtus sandorius turėtų būti švelnesnė ar visai neegzistuoti.
Jo teigimu, „KamadoSpace“ rinkoje buvo nauja įmonė be kredito istorijos, todėl absoliuti dauguma tiekėjų reikalaudavo sumokėti pagal išankstines sąskaitas.
Studentams verslo įgūdžius dėstęs ir net knygą „Pardavimų fabrikas“ išleidęs M.Voldemaras Apeliaciniam teismui aiškino, kad rūpestingą ir sąžiningą bendrovės vadovą nuo žalos atlyginimo ieškinių saugo verslo sprendimų priėmimo taisyklė.
Jis esą negalėjo iš anksto žinoti, ar sprendimas ekonomiškai pasiteisins, nes verslo rezultatai dažniausiai priklauso nuo daugelio rinkos veiksnių.