Tarptautinėje konferencijoje pristatyti skaitmeninių teisių apsaugos iššūkiai

Pirmojoje konferencijos dalyje diskutuota apie šiuolaikinius teisės viršenybės iššūkius. Pranešėjai akcentavo, kad sparčiai kintanti geopolitinė, technologinė ir socialinė aplinka kelia naujus reikalavimus teismų sistemoms ir teisės taikymui, tarp jų – ir komunikacinius bei švietėjiškus.
Neabejojama, kad teisės viršenybė demokratijoms yra būtina, tačiau teisininkams ir teisėjams dažnai sudėtinga šią sąvoką suprantamai paaiškinti plačiajai visuomenei.
Vis dėlto trūksta aiškaus supratimo įvairiais klausimais, pvz., ką nuveikė Europos Sąjungos Teisingumo Teismas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas ir kodėl jie abu Europoje reikalingi, kodėl demokratija nėra tik rinkimai, ką teismai gali ir ko negali, kodėl teisėjai turi būti iš tiesų nepriklausomi ir t. t.
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Didelė pareigos teisiškai šviesti visuomenę dalis tenka teismams veikiant per savo sprendimus. Tačiau tai nėra vien jų pareiga. Visi teisininkai turi dėti pastangas paaiškinti visuomenei teisės viršenybės principą. Tai – bendras darbas.
Ypatingas dėmesys konferencijoje skirtas skaitmeninei erdvei ir asmenų teisių apsaugai joje. Šią temą pristatė ir diskusijai vadovavo Lietuvos Aukščiausiojo Teismo pirmininkė dr. D. Bublienė. Aptartos teismų išgrynintos aktualijos, susijusios su asmenų teisių apsauga skaitmeninėje erdvėje, interneto platformų atsakomybe, veiksmingų teisinės gynybos priemonių užtikrinimu ir nacionalinių teismų vaidmeniu sprendžiant skaitmeninių paslaugų ginčus.
Taip pat buvo svarstomi būdai suderinti technologijų plėtrą su pagrindinių teisių apsauga ir užtikrinti vienodą Europos Sąjungos teisės taikymą skaitmeninėje erdvėje.
Pranešime pabrėžta, kad dabartiniai iššūkiai – dezinformacija, algoritmų įtaka viešajam diskursui, dirbtinio intelekto kuriamas turinys, manipuliacinės interneto platformų praktikos ir neteisėto turinio sklaida – nebuvo numatyti kuriant ankstesnį skaitmeninės erdvės reguliavimą. Todėl Europos Sąjunga priėmė Skaitmeninių paslaugų aktą („Digital Services Act“), kuriuo siekiama užtikrinti saugesnę ir skaidresnę skaitmeninę aplinką.
„Internetinės erdvės reguliavimas negali būti grindžiamas vien draudimais. Europos Sąjunga siekia rasti pusiausvyrą tarp žodžio laisvės ir saugios skaitmeninės aplinkos kūrimo. Taigi, didžiausias iššūkis šiandien – apsaugoti vartotojus nuo žalingo ir neteisėto turinio, kartu nepažeidžiant saviraiškos laisvės“, – teigė dr. D. Bublienė.
Pranešime taip pat aptarti pirmieji Skaitmeninių paslaugų akto taikymo rezultatai. Nors teismų praktikos dar nėra daug, tačiau jau matomos problemos, susijusios su neteisėto turinio apibrėžimu, be kita ko, skirtingu teisės normų aiškinimu. Pabrėžta, kad tai, kas laikoma neteisėtu turiniu vienoje valstybėje, ne visada taip vertinama kitoje, todėl nacionaliniams teismams ateityje teks svarbus vaidmuo formuojant vienodą teisės aiškinimą.
Aptardama skirtį tarp neteisėto bei žalingo turinio, dr. D. Bublienė atkreipė dėmesį, kad šios sąvokos nėra tapačios, tačiau praktikoje jų ribos gali tapti vis labiau neaiškios. Taip pat aptartas ir klausimas, ar teismai turi pakankamai veiksmingų priemonių reaguoti į neteisėtą turinį, nukreiptą prieš teismų sistemą ir teisėjus. Skaitmeninėje erdvėje teismų nepriklausomumo apsauga tampa vis aktualesniu iššūkiu.
Diskusijai ji pasiūlė tris esminius klausimus: ar Skaitmeninių paslaugų aktas bus vienodai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse, ar galima tikėtis, kad Skaitmeninių paslaugų aktas bus vienodai taikomas visose Europos Sąjungos valstybėse, ar žalingo ir neteisėto turinio sąvokų suartėjimas nesukels perteklinių ribojimų ir ar teismai turi pakankamai veiksmingų priemonių reaguoti tais atvejais, kai neteisėtas turinys nukreipiamas prieš pačią teismų sistemą ir teisėjus. Šie klausimai buvo pristatyti kaip vieni svarbiausių ateities diskusijų objektų skaitmeninių teisių apsaugos srityje.
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