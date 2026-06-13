TS-LKD patvirtino 13 kandidatų į merus

Šiaulių mieste jau ne pirmą kartą mero posto sieks šio miesto skyriaus pirmininkas, buvęs socialinės apsaugos ir darbo viceministras Martynas Šiurkus.
Tuo metu Panevėžio mieste taip pat ne pirmą kartą į merus kandidatuos savivaldybės tarybos narys, buvęs švietimo, mokslo ir sporto viceministras Ignas Gaižiūnas.
Klaipėdos rajone dėl mero posto varžysis advokatas Dainius Žiedas, Marijampolėje – skyriaus pirmininkas Tomas Leseta.
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Tuo metu Kėdainiuose į rajono meres kandidatuos savivaldybės tarybos narė Lina Šlamienė, Ukmergėje mero posto sieks taip pat šios savivaldos tarybos narys bei skyriaus pirmininkas Giedrius Auglys, Kazlų Rūdoje kandidatuos taryboje esantis ir skyriui pirmininkaujantis Eduardas Norkus. Savivaldybės tarybos narys ir skyriaus pirmininkas kandidatuos ir Kelmėje, čia patvirtinta Tautvilo Putvio kandidatūra.
Kandidatai patvirtini ir Lazdijuose, kur keliamas skyriaus pirmininkas Edmundas Nekraševičius, Molėtuose – perrinkimo sieks dabartinis meras, skyriaus pirmininkas Saulius Jauneika, Pasvalyje – seniūnas Donatas Dilys, Šakiuose – buvęs meras, skyriaus pirmininkas Edgaras Pilypaitis, Skuode – jau anksčiau šio posto siekusi Jolanta Ažondenienė.
Savivaldybių tarybų ir merų rinkimai Lietuvoje vyks 2027 metų pavasarį.