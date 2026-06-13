VST: stiprinant strateginių objektų apsaugą, didelis dėmesys bus skiriamas bepiločių orlaivių grėsmei

Kaip teigiama Eltai atsiųstame VST atsakyme, šiuo metu ypatingą dėmesį tarnyba ketina skirti strateginių objektų apsaugai.
„Apsaugos stiprinimas apima tiek organizacinių, tiek techninių priemonių peržiūrą ir tobulinimą, glaudų bendradarbiavimą su Lietuvos kariuomene, saugomų objektų valdytojais bei kitomis atsakingomis institucijomis. Didelis dėmesys taip pat skiriamas apsaugai nuo bepiločių orlaivių keliamų grėsmių – diegiamos ir tobulinamos bepiločių orlaivių aptikimo, identifikavimo bei neutralizavimo priemonės“, – nurodė VST atstovė Ingrida Stragienė.
Tarnybos atstovė atkreipė dėmesį į tai, kad dalis taikomų apsaugos priemonių gali būti labiau matomos visuomenei. Pavyzdžiui, sustiprintas VST pareigūnų patruliavimas prie tam tikrų objektų ar dažnesnis pajėgų veikimas kartu su Lietuvos kariuomene.
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„Todėl gyventojams pastebėjus didesnes VST pareigūnų ar Lietuvos kariuomenės pajėgas nerimauti nereikėtų – tai yra planuotų ir nuolat vykdomų nacionaliniam saugumui svarbių objektų apsaugos priemonių dalis“, – nurodė I. Stragienė.
Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus
Šią savaitę Vidaus reikalų ministerija (VRM) pranešė, kad Rusija gali planuoti provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Reaguojant į tai, anot ministerijos, imtasi papildomų veiksmų svarbiausių kritinės infrastruktūros objektų apsaugai stiprinti.
„Neatmestina, kad, siekdama didinti įtampą regione, Rusija gali planuoti piktavališkus veiksmus ar provokacijas prieš objektus Baltijos valstybėse. Atidžiai stebime situaciją, stipriname mūsų pasirengimą ir kritinės infrastruktūros objektų apsaugą“, – sakė vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius.
Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas pažymėjo, bus stiprinama tokių objektų, kaip tiltai, elektros pastotės, dujų tiekimo sistemos, ryšių mazgai, apsauga.
Anot VRM, sustiprintą strateginių objektų fizinę apsaugą užtikrins VST, o prireikus pagalbą teiks Lietuvos kariuomenė.
Gytis Pankūnas (ELTA)
Rusijos grėsmėViešojo saugumo tarnyba (VST)dronai
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