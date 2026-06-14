G. Nausėda: norisi, kad LSDP lyderis pasakęs raidę A, aiškiai ištartų ir raidę B

„Norisi, kad Socialdemokratų partijos lyderis M. Sinkevičius pasakęs A, aiškiai ištartų ir raidę B. Matau, kad yra noras imtis tos lyderystės, kuri Lietuvai yra reikalinga vykdomojoje valdžioje ir tikiuosi, kad šitoje vietoje turėsime netrukus atsakymus į klausimus, kurie šiuo metu visai Lietuvai rūpi“, – sekmadienį žurnalistams teigė šalies vadovas.
Prezidentas taip pat vylėsi, jog naujosios koalicijos formavimas neužtruks bei jau netrukus bus suformuota nauja Vyriausybė.
„Norėtųsi ir kad derybos su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“ neužsitęstų labai ilgą laiką, kad nugalėtų noras siekti rezultato, o ne demonstruoti ambicijas. Nemanau, kad dabar yra tam tinkamas metas ilgoms deryboms, kuriose abi pusės tranko durimis. Ir labai viliuosi, kad to politinio sąmoningumo bus tiek, kad netrukus turėsime naują Vyriausybę ir galėsime rengtis labai svarbiems jau artimiausio meto uždaviniams“, – sakė G. Nausėda.
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„Tarp tokių pirmiausia paminėčiau biudžeto svarstymą, ir tai yra vienas iš pagrindinių dalykų, kodėl turime rūpintis, kad koalicija būtų stabili. Aš jau nekalbu apie tai, kas irgi yra visų lūpose ir visų galvose, tai yra mūsų prasidedantis pirmininkavimas Europos Sąjungos (ES) Tarybai kitų metų pirmąjį pusmetį, kur tikrai turime pasirodyti gerai. Bet svarbiausia – atliepti tuos iššūkius, kurie kyla ir visai ES“, – pabrėžė jis.
Sako, kad nekovoja už konkrečias asmenybes Energetikos ministerijoje
Kaip skelbė naujienų portalas „Lrytas“, ketvirtadienį vykusių koalicinių derybų metu sutarta, kad demokratams „Vardan Lietuvos“ atitenka Energetikos, Sveikatos bei dar viena ministerija. Tiesa, kokia bus trečioji – Aplinkos ar Žemės ūkio – kol kas nėra aišku.
Nepaisant to, kad pagal koalicinę sutartį Ingos Ruginienės suformuotoje Vyriausybėje Energetikos ministerijos portfelis turėjo atitekti „Nemuno aušrai“, nepavykstant suformuoti Ministrų kabineto, socialdemokratai ir „aušriečiai“ sutarė apsimainyti ministerijomis. Prezidentas G. Nausėda tuomet išsakė lūkestį, kad energetikos ministru turėtų likti Žygimantas Vaičiūnas. Jis postą išsaugojo.
Prezidentas sako ir anksčiau, ir dabar nekovojantis už konkrečias asmenybes energetikos ministro poste. Pasak šalies vadovo, svarbiausia, kad į ministro postą ateitų tam kompetentingas asmuo, kuriam rūpi šalies interesai.
„Energetikos ministerijai mums reikia ministro, kuris pirmiausia labai aiškiai suvoktų, kur yra verslo subjektų interesai, o kur yra valstybiniai interesai, valstybės tikslai. Šitoje vietoje aš ir anksčiau kovojau ne už konkrečias asmenybes, o už tai, kad į energetikos sistemą, į Energetikos ministeriją, neateitų žmonės, kuriems Lietuvos interesas yra tiktai tarp kitko, bet svarbiausi Lietuvoje yra tam tikri merkantiliniai verslo subjektų interesai. Tai jeigu toks žmogus bus pasiūlytas, aš tikrai manau, kad diskutuoti apie tai galima, ir diskutuoti dėl kito ar vieno ministro kandidatūros galima“, – kalbėjo prezidentas.
„Bet šiandien turbūt nereikėtų labai išsamiai analizuoti taktinių šių derybų rezultatų, kadangi nemanau, kad šiandien yra poreikis kalbėti apie kiekvieną ministeriją. Man svarbiau pats principas, kad Vyriausybė būtų stabili ir kad būtų to savitarpio supratimo, solidarumo veiksnys arba jausmas“, – pridūrė jis.
Mano, kad K. Budrys gerai vykdo užsienio politiką
Politiniuose kuluaruose taip pat kurį laiką svarstoma, jog socdemai nėra patenkinti užsienio reikalų ministru Kęstučiu Budriu.
LSDP pirmininkas anksčiau teigė negalįs patikinti, jog K. Budrys užsienio reikalų ministro pareigose liks ir performavus valdančiąją daugumą.
Savo ruožtu G. Nausėda sako, jog užsienio reikalų ministras tinkamai atlieka savo darbą.
„Aš dar kartą norėčiau paklausti visų, kurie vis tą klausimą nuolat kelia viešojoje erdvėje: „Kas yra ne taip?“ Atsakykite sąžiningai ir tiesiai šviesiai, kas yra ne taip. Nes, žinote, užsienio politika, kurią mes įgyvendiname, yra tęstinė, turinti labai aiškius principus, ir ponas Budrys nėra jos išvedėjas, jis yra jos vykdytojas ir, manau, kad pakankamai gerai vykdo tą užsienio politiką“, – teigė šalies vadovas.
Kaip skelbta, naują valdančiąją daugumą ketinančios suformuoti koalicijos partijos penktadienį pabaigė rengti koalicinės sutarties tekstą. Tik dėl mažos dalies nuostatų sutarimą dar turės rasti partijų pirmininkai.
Šį dokumentą pasirašyti ketinama ateinančią savaitę. Taip pat turėtų būti konkrečiau sutarta ir dėl ministrų portfelių.
Praėjusį šeštadienį LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su „aušriečiais“, imta svarstyti, kad Ingą Ruginienę premjero poste turėtų keisti Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.
Pats politikas kol kas neatsako, ar imtųsi tokios lyderystės, žadą sprendimą paskelbti artimiausiu metu.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
ELTA primena, kad įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.
Kritiką dabartinei koalicijai su „Nemuno aušra“ ne kartą yra išsakę kai kurie LSDP nariai, pastaruoju metu socialdemokratų darbą su „aušriečiais“ vis dažniau sukritikuodavo ir šalies vadovas G. Nausėda.
Gitanas NausėdaMindaugas Sinkevičiuskoalicija
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