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Keturioms tremtinių organizacijoms įteiktas Seimo apdovanojimas

2026 m. birželio 14 d. 13:19
Minėjimo, skirto Gedulo ir vilties bei Okupacijos ir genocido dienoms atminti, metu parlamento vadovas Juozas Olekas įteikė Seimo apdovanojimą Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungai, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijai, Laptevų jūros tremtinių brolijai „Lapteviečiai“ ir Lietuvos politinių kalinių bendrijai „Kolyma“ – už vilties ir atminties išsaugojimą liudijant tautos stiprybę ir perduodant ją ateities kartoms.
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Seimo apdovanojimas yra pagarbos ir dėkingumo ženklas už nuoseklų darbą puoselėjant istorinę atmintį ir teisingumą bei stiprinant vertybes, kuriomis grindžiama laisva ir demokratinė valstybė.
Tremtinių ir politinių kalinių organizacijų veikla skatina visuomenę branginti laisvę kaip svarbią mūsų valstybės ir tautos tapatybės dalį.
ELTA primena, kad 1940 metų birželio 15 dieną Sovietų Sąjunga pradėjo Lietuvos okupaciją ir po metų, 1941 metų birželio 14 dieną, įvykdė pirmuosius masinius Lietuvos gyventojų trėmimus į Sibirą. Gyvuliniuose vagonuose iš šalies buvo išvežta per 30 tūkst. žmonių.
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Sovietų okupacijos metais Lietuva iš viso neteko apie 800 tūkst. gyventojų. Maždaug 300 tūkst. žmonių patyrė komunistinio režimo baisumus – kalėjimus, lagerius, tremtį Sibire ir tolimojoje šiaurėje. Kas trečias suimtasis mirė nuo kankinimų, bado ar nepakėlė atšiauraus klimato.
Bėgdami nuo komunistų teroro iš Lietuvos pasitraukė daugiau kaip 440 tūkst. šalies piliečių.
Gedulo ir vilties diena Lietuvoje yra minima birželio 14-ąją, o Okupacijos ir genocido diena – birželio 15-ąją.
Gedulo ir vilties dienaSeimasapdovanojimas
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