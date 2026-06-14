STT įžvelgia korupcijos rizikų Vyriausybės nutarime dėl valstybinių miškų statuso keitimo

„Nustatyta, kad siūlomi sprendimai gali kelti korupcijos rizikas, nes projekte nėra pakankamai pagrįstas konkrečių valstybinio miško žemės plotų poreikis, sprendimų būtinybė, proporcingumas ir alternatyvų nebuvimas“, – teigiama STT pranešime spaudai.
Vyriausybės nutarimo projektu siūloma apie 138 ha valstybinės miško žemės paversti kitomis naudmenomis – įrengti infrastruktūros objektus, takus, želdynus, sporto ir laisvalaikio erdves, saulės elektrinę bei kitus objektus.
„Atliekant antikorupcinį vertinimą, daug dėmesio skirta didelės apimties miško žemės pertvarkymui Alytaus miesto ir Utenos rajono savivaldybėse (atitinkamai – apie 72 ir 57 ha), kur planuojami sprendiniai pateikti gana abstrakčiai, o konkrečiais panaudojimo tikslais pagrindžiama tik maža dalis miško ploto. Pavyzdžiui, Utenos rajono savivaldybėje kitomis naudmenomis planuojama paversti apie 54 ha miško žemės, tačiau konkrečiai pagrindžiamas tik apie 10 ha ploto panaudojimas“, – nurodo STT.
Susiję straipsniai
STT teigimu, dalies planuojamų sprendimų nepagrįstumas kelia klausimų, ar buvo tinkamai įvertintas projekto poveikis miškams.
„Ne visais atvejais yra aišku, ar buvo įvertintos alternatyvos – pavyzdžiui, galimybė įrengti pėsčiųjų ir dviračių takus ar inžinerinius tinklus, nepaverčiant miško žemės kitomis naudmenomis. Tai kelia abejonių, ar tinkamai įvertintas projekto poveikis miškams“, – pabrėžia tarnyba.
Vyriausybės nutarimo projektą STT įvertino kaip ydingą antikorupciniu požiūriu. Kaip rodo atlikto tyrimo duomenys, dokumentu sudaromos prielaidos nepakankamai pagrįstam valstybinės reikšmės miškų statuso keitimui, pernelyg plačiai savivaldybių diskrecijai ir atskirų interesų prioritetizavimui viešojo intereso sąskaita.
Nurodoma, kad interesų konflikto rizika buvo konstatuota dar 2022 m., atlikus Žemės įstatymo pakeitimo projekto, kuriuo buvo siūloma savivaldybėms perduoti administracinio pobūdžio miestų valstybinės žemės valdymo funkcijas, antikorupcinį vertinimą. Tuomet atkreiptas dėmesys, kad perdavus valstybinės žemės valdymą savivaldybėms galėtų kilti situacijų, kai savivaldybių interesai, susiję su teritorijų plėtra, investicijomis ar konkrečių vietos projektų įgyvendinimu, konkuruotų su valstybės interesais užtikrinti skaidrų, racionalų ir viešąjį interesą atitinkantį valstybinės žemės panaudojimą.
Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT)Korupcijamiškai
Rodyti daugiau žymių