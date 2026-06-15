Darbą pradeda naujoji ŽŪDC valdyba

„Patikimai valdomi duomenys, stabiliai ir saugiai veikiančios informacinės sistemos bei patogios paslaugos yra būtinos tiek priimant valstybės sprendimus, tiek užtikrinant kasdienį žemės ūkio sektoriaus darbą. Kartu svarbu, kad Žemės ūkio duomenų centro (ŽŪDC) veikla būtų finansiškai tvari ir kurtų praktinę, duomenimis grįstą vertę. Šioms kryptims stiprinti ŽŪDC darbą pradeda naujos sudėties valdyba“, – rašoma pranešime.
„Naujoji valdyba sutelkia skirtingas, bet viena kitą papildančias kompetencijas – strateginio valdymo, informacinių technologijų, finansų ir rizikų priežiūros, veiklos efektyvumo, valstybės lūkesčių įgyvendinimo ir darbuotojų atstovavimo srityse“, – nurodo centras.
Nurodoma, jog V. Puzeras yra patyręs vadovas, sukaupęs tarptautinės patirties įmonių valdymo, verslo plėtros ir pertvarkos, veiklos efektyvumo didinimo, automatizavimo, finansų valdymo ir vidaus kontrolės srityse.
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P. Jaževičius – informacinių technologijų, skaitmenizacijos ir organizacijų technologinės transformacijos ekspertas, turintis patirties formuojant IT strategijas, diegiant skaitmeninius sprendimus.
N. Jasinavičius, pasak ŽŪDC, yra veiklos efektyvumo, procesų valdymo, apribojimų teorijos ir organizacijų pokyčių valdymo ekspertas. Jo profesinė patirtis apima vadovavimą organizacijoms, valdybų darbą, procesų tobulinimą, efektyvumo didinimą ir praktinių sprendimų, padedančių organizacijoms siekti geresnių rezultatų, diegimą.
K. Indriošienė yra ŽŪM Europos Sąjungos (ES) paramos politikos departamento vyriausioji patarėja. Jos profesinė patirtis apima strateginį planavimą, ES paramos administravimą, analizę, auditą, teisę. K. Indriošienė jau yra dirbusi ŽŪDC valdyboje.
Tuo metu E. Rapnikė turi daugiau nei 15 metų profesinės patirties, sukauptos dirbant skirtingose srityse – žmogiškųjų išteklių valdymo, teisės, korupcijos prevencijos, valstybės turto valdymo, informacijos saugumo, valstybės informacinių išteklių tvarkymo ir ES projektų įgyvendinimo.
ŽŪDC valdyba sudaryta ketverių metų kadencijai.