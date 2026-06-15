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G. Nausėda sveikina JAV ir Irano susitarimo memorandumą (1)

2026 m. birželio 15 d. 18:05
Prezidentas Gitanas Nausėda sveikina Jungtinių Amerikos Valstijų (JAV) ir Irano susitarimo memorandumą.
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Šiais sveikinimais G. Nausėda prisijungė prie Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos lyderių.
Lyderiai savo pareiškime sveikina Jungtines Valstijas, Irano vyriausybę ir visus į procesą įsitraukusius tarpininkus, įskaitant Pakistaną, Katarą bei kitus, dėl šio diplomatijos proveržio.
Pareiškime pabrėžiama, kad susitarimo memorandumas suteikia galimybę atkurti stabilumą Artimųjų Rytų regione ir stabilizuoti pasaulio ekonomiką.
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Gitanas NausėdaJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Iranas
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