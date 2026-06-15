Šiais sveikinimais G. Nausėda prisijungė prie Jungtinės Karalystės (JK), Prancūzijos, Vokietijos ir Italijos lyderių.
Lyderiai savo pareiškime sveikina Jungtines Valstijas, Irano vyriausybę ir visus į procesą įsitraukusius tarpininkus, įskaitant Pakistaną, Katarą bei kitus, dėl šio diplomatijos proveržio.
Pareiškime pabrėžiama, kad susitarimo memorandumas suteikia galimybę atkurti stabilumą Artimųjų Rytų regione ir stabilizuoti pasaulio ekonomiką.
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Europos šalių lyderiai pažymi, kad būtina skubiai atverti Hormuzo sąsiaurį laisvai laivybai – be jokių sąlygų ir apribojimų – bei išreiškia pasiryžimą jungtis prie gynybinės nepriklausomos komercinės laivybos saugumo užtikrinimo ir išminavimo misijos.
Pareiškimą pasirašę lyderiai pabrėžia, kad Iranas jokiu būdu neturi įgyti branduolinio ginklo, ir reiškia pasirengimą dėl šio tikslo bendradarbiauti su JAV, Iranu ir Tarptautine atominės energijos agentūra (TATENA).
JAV ir Iranas po kelias savaites trukusių derybų sekmadienį pasiekė susitarimą, kuriuo siekiama sudaryti sąlygas karo pabaigai. Oficiali pasirašymo ceremonija numatyta penktadienį Šveicarijoje.
Gitanas NausėdaJungtinės Amerikos Valstijos (JAV)Iranas
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