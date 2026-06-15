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Gynybos štabe lankėsi Vokietijos oro pajėgų generolas: aptarti šalių pajėgumai, kova su dronais

2026 m. birželio 15 d. 17:48
Pirmadienį Lietuvos kariuomenės Gynybos štabe su delegacija lankėsi Vokietijos oro pajėgų Oro erdvės gynybos pajėgų vadas brigados generolas Arnas Kuebartas.
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Kariuomenės teigimu, susitikimo metu aptarta regiono saugumo situacija, oro erdvės stebėjimo ir kontrolės užtikrinimas bei nuosekliai vystomi Lietuvos oro gynybos pajėgumai. Lietuvos kariuomenės atstovai pristatė grėsmių vertinimą, pasirengimą reaguoti į oro erdvės pažeidimus ir jų keliamas grėsmes, esamus oro gynybos pajėgumus bei jų tolesnės plėtros planus.
Priduriama, kad taip pat diskutuota apie šiuolaikinius iššūkius kovojant su bepiločiais orlaiviais, pabrėžiant integruotų oro gynybos sistemų, ankstyvojo perspėjimo, oro erdvės stebėjimo ir elektroninės kovos priemonių svarbą.
„Šiandien oro grėsmės tampa vis sudėtingesnės ir įvairesnės, todėl oro gynybos stiprinimas yra vienas svarbiausių Lietuvos kariuomenės prioritetų. Bendradarbiavimas su Vokietija ir kitais NATO sąjungininkais leidžia ne tik spartinti pajėgumų vystymą, bet ir perimti vertingą patirtį“, – kariuomenės pranešime cituojamas kontradmirolas Giedrius Premeneckas.
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Savo ruožtu vokiečių delegacija pristatė Vokietijos oro gynybos pajėgumus, jų vystymo kryptis bei planuojamas modernizacijos programas. Susitikimo metu taip pat aptartos dvišalio karinio bendradarbiavimo galimybės, ypač stiprinant oro gynybos ir oro erdvės stebėjimo pajėgumų sąveikumą.
Kariuomenė pabrėžia, kad Lietuvos ir Vokietijos atstovai pasidalijo Ukrainos karo išmoktomis pamokomis ir įgyta patirtimi oro gynybos srityje. Didelis dėmesys skirtas bepiločių orlaivių naudojimui kovos veiksmuose, jų keliamoms grėsmėms bei efektyviausioms kovos su jais priemonėms.
Vokietijos delegacija taip pat pristatė Ukrainos oro gynybos specialistų rengimo programas ir jų metu sukauptą patirtį.
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