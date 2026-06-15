K. Budrys sako, kad diskusijose dėl Ukrainos ir Moldovos stojimo į ES yra skeptiškų nuomonių

„Priklauso ir nuo besiderančių – nuo Ukrainos ir Moldovos – kaip jos vykdys reformas, kaip vykdys įstatymų leidybą, kiek adaptuos mūsų visą reglamentavimą, nuo to ir priklausys tas rezultatas“, – pirmadienį Liuksemburge, kur dalyvauja ES Užsienio reikalų taryboje (URT), žurnalistams sakė K. Budrys.
Užsienio reikalų ministras teigė besidžiaugiantis, kad pirmasis diskusijų etapas yra atidarytas. Tiesa, kartu pabrėžė, kad partnerių gretose yra šalių, norinčių lėtinti procesus.
„Pirmasis klausimų blokas yra atidarytas ir jau gali prasidėti derybos (...), bet yra dar penki. Ir dėl tų dar penkių yra povandeninių procesų (...). Mes lyg 26 valstybės juos neformaliai jau atidarėme tada, kai Vengrija blokavo procesą formaliai. Ir dabar lyg neturėtų būti tokių priežasčių“, – teigė jis.
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„Bet dabar panašu, kad kažkas nori atsukinėti procesą atgal, apie tai irgi su partneriais šnekėsimės. Kai kurios šalys yra dėl to skeptiškos, tai bandysime šnekėtis su partneriais, kad, na, nestabdykime procesų, atidarykime visus, paleiskime pilnai derybas ir matysime“, – pabrėžė K. Budrys.
Kaip skelbta, ES pirmadienį pradeda stojimo derybas su Ukraina ir Moldova. Šiuo metu Bendrijai pirmininkaujantis Kipras pranešė, kad, Vengrijai atsisakius blokados, šalys narės susitarė dėl bendros pozicijos pirmajam derybų etapui taip užbaigdamos reikalingus parengiamuosius darbus.
Ukrainos ir Moldovos stojimo į ES derybos oficialiai turėjo prasidėti 2024 metų birželį. Tačiau pirmojo derybų etapo su Ukraina pradžią vetavo Vengrija. Tik kai balandį rinkimuose ilgametis Vengrijos premjeras Viktoras Orbanas patyrė pralaimėjimą, procesas vėl pajudėjo.
Naujasis Vengrijos ministras pirmininkas Peteris Magyaras praėjusią savaitę paskelbė apie susitarimą su Ukraina dėl etninių vengrų mažumų teisių stiprinimo šalyje. P. Magyaras tokį susitarimą buvo iškėlęs kaip sąlygą, kad Vengrija pritartų Ukrainos stojimo į ES deryboms.
Pirmajame derybų etape, kuris oficialiai vadinamas pirmuoju klasteriu, šalys, be kita ko, turi parodyti, kad jų teismų sistema ir viešasis administravimas atitinka ES standartus. Stojimo derybų procesas temiškai yra suskirstytas į šešias grupes, kurias sudaro iš viso 33 vadinamieji skyriai. Taip pat dar yra du skyriai, dėl kurių deramasi už šių klasterių ribų.
Derybos paprastai užsitęsia ne vienerius metus. Be to, nėra garantijų, kad jos bus sėkmingai baigtos. Pavyzdžiui, ES stojimo derybos su Turkija buvo pradėtos dar 2005 metais – tačiau šiandien jos visiškai įšaldytos dėl besitęsiančio šalies regreso demokratijos, teisinės valstybės ir pagrindinių teisių srityse.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)Ukraina
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