K. Budrys sako, kad naujasis ES sankcijų Rusijai paketas nėra pakankamai ambicingas

„(Paketas yra – ELTA) per mažai ambicingas – Lietuva siūlė apie 60 pozicijų įtraukti, taip pat ir energetikos kompanijas, „Rosatom“, „Rosneft“, „Lukoil“. Aš kartoju, raginu kolegas pagaliau imtis rimtų įmonių, nes mes vis save padrąsiname, kad šįkart jau bus labai rimta, bet po to kažkaip atsitraukiame – nereikia atsitraukti, reikia imti ir padaryti“, – žurnalistams Liuksemburge pirmadienį sakė K. Budrys.
Ministras dalyvauja ES Užsienio reikalų taryboje (URT), pagrindinės temos čia – Bendrijos parama Ukrainai, spaudimo Rusijai didinimo priemonės, įskaitant sankcijas.
Ministras taip pat pažymėjo, kad Lietuva pilnai remia siūlymą į sankcijų paketą įtraukti kare Ukrainoje dalyvavusius rusų karius, jiems uždraudžiant atvykti į ES, bet pažymėjo, kad šiuo klausimu dar reikia rasti sutarimą ir išdirbti mechanizmą, kaip šis draudimas galėtų veikti.
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„Yra kai kurios valstybės, kurios turbūt mano, kad turizmo tikslais koks čia skirtumas, kas atvažiuoja, gal jiems pinigai nekvepia, bet mums tai yra negerai, mums tai yra nepriimtina, turime mažinti tiek vizas, tiek visiškai neįsileisti tų, kurie dalyvavo skerdynėse Ukrainoje“, – sakė K. Budrys.
Kaip anksčiau pranešė „Ukrinform“, būsimas 21-asis ES sankcijų paketas apims didesnį spaudimą Rusijos finansų sistemai, papildomus energijos išteklių eksporto apribojimus ir naujus dvejopos paskirties prekių tiekimo kontrolės mechanizmus.
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Tuo metu leidinys „Politico“ skelbė, kad svarstoma naują sankcijų paketą nukreipti į vadinamąjį Rusijos šešėlinį laivyną.
K. Budrio teigimu, nauju paketu būtina plėsti ribojimus Rusijos šešėlinio laivyno galimybėms veikti Europos šalių uostuose.
21-uoju sankcijų paketu, kurio tikimasi birželio pabaigoje arba liepos pradžioje, taip pat greičiausiai bus taikomasi į Rusijos bankus, finansų institucijas ir karinės pramonės įmones, taip pat įmones, parduodančias vogtus ukrainietiškus grūdus.
„Taip, finansų sektoriuje mes, man atrodo, neblogai pajudėsime, tačiau dar ne pilna apimtimi. Dėl to ir vėl – pabaigsime 21 paketą, reikės telktis ir sakyti – dabar 22 jau bus rimtas“, – pridūrė K. Budrys.
ES pareigūnai taip pat mato galimybę pratęsti sankcijas, kurias anksčiau blokavo buvusio Vengrijos premjero Viktoro Orbano vyriausybė.
Tarp jų – priemonės, nukreiptos prieš aukšto rango Rusijos stačiatikių bažnyčios narius, ypač jos lyderį patriarchą Kirilą – artimą V. Putino sąjungininką, sveikinusį invaziją į Ukrainą.
ELTA primena, kad balandį ES galutinai patvirtino 90 mlrd. eurų paskolą Ukrainai ir naują sankcijų Rusijai paketą, suteikdama Kyjivui paramą po ilgai trukusio ginčo su Budapeštu ir Bratislava.
Naujas ekonominių sankcijų Kremliui paketas – 20-asis nuo karo pradžios – yra nukreiptas į Rusijos energetikos, bankininkystės ir prekybos sektorius.
Kęstutis BudrysUžsienio reikalų ministerija (URM)sankcijos Rusijai
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