M. Sinkevičiui matuojantis premjero kėdę – VRK žinia dėl naujo Jonavos vadovo

„Rinkimų kodeksas numato, kad ministro pirmininko ar kito Vyriausybės nario pareigos yra priskiriamos prie pareigų, kurių asmuo negali eiti kartu su mero pareigomis, tad tokiu atveju, kai meras yra teikiamas į ministrus pirmininkus, jis turi palikti mero pareigas.
Paprastai, tam pakanka Vyriausiajai rinkimų komisijai atsiųsti elektroniniu parašu pasirašytą prašymą nutraukti mero įgaliojimus ir remdamasi šiuo prašymu, komisija artimiausiame posėdyje priima sprendimą“, – Eltai siųstame atsakyme teigė VRK atstovė Indrė Ramanavičienė.
„Kadangi liko mažiau kaip vieneri metai iki artimiausių savivaldybių tarybų ir merų rinkimų, Mindaugui Sinkevičiui palikus Jonavos mero postą šioje savivaldybėje pirmalaikiai merų rinkimai nebebūtų organizuojami. Mero pareigas iki eilinių rinkimų, tokiu atveju, turėtų eiti savivaldybės tarybos paskirtas laikinasis meras“, – akcentavo ji.
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Artimiausi savivaldybių tarybų ir merų rinkimai turėtų vykti 2027 m. vasario–kovo mėnesiais.
Naujienų portalas „Lrytas“ skelbė, kad baigiantis koalicinėms deryboms, Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) pirmininkas apsisprendė imtis premjero pareigų ir poste pakeisti šiuo metu Vyriausybei vadovaujančią Ingą Ruginienę. Šią žinią socialdemokratams jis esą ketina pranešti artimiausiomis dienomis.
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Koalicinėje sutartyje, su kuria susipažino ELTA, nurodytas įsipareigojimas įgyvendinti Seimo patvirtintą XXI Vyriausybės programą, kas indikuoja, kad bus naujas ministrų kabinetas, mat dabar dirba XX Vyriausybė. Koalicinėje sutartyje taip pat numatyta, kad premjerą ir Seimo pirmininką deleguoja socialdemokratai, tačiau konkrečios pavardės kol kas nėra įvardytos.
Socialdemokratams nusprendus nutraukti koaliciją su „aušriečiais“, imta svarstyti, kad I. Ruginienę premjero poste turėtų keisti LSDP pirmininkas M. Sinkevičius.
Pats politikas kol kas nėra aiškiai pasakęs, ar to imsis. Jis teigė, kad sprendimą paskelbs artimiausiu metu. Prezidentas Gitanas Nausėda sekmadienį paragino socdemų lyderį apie savo žingsnį informuoti kuo greičiau.
Savo ruožtu laikinasis demokratų „Vardan Lietuvos“ lyderis Virginijus Sinkevičius Eltai teigė, kad, jo žiniomis, antradienį turėtų paaiškėti, ar M. Sinkevičius imsis Vyriausybės vadovo pareigų.