Savo bendražygiams sprendimą eiti Vyriausybės vadovo pareigas M. Sinkevičius turėtų pranešti LSDP tarybos posėdžio metu. Jis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis. Neabejojama, kad partijos lyderis sulauks plataus palaikymo. Tiesa, dar lauks ir balsavimas Seime.
Su premjerės pareigomis teks atsisveikinti dabartinei ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei. Šaltinių teigimu, ji yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Dar prieš kelias savaites pokalbio su I. Ruginiene metu M. Sinkevičius jai buvo pažadėjęs išpildyti visus karjeros pageidavimus.
Šiuo metu ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė.
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Apie tai, kad ketina imtis premjero pareigų, M. Sinkevičius artimiausius bendražygius informavo dar prieš daugiau nei savaitę, tačiau pastarosiomis dienomis kalbėjo gerokai atsargiau, nei iškart po LSDP tarybos posėdžio, tad net ir būsimiems koalicijos partneriams buvo kilusi abejonė, ar jis nepersigalvojo.
Greičiau priimti ir įgarsinti savo sprendimą M. Sinkevičių savaitgalį paragino ir prezidentas Gitanas Nausėda.
Naują koaliciją formuojančių partijų lyderiai pirmadienį anksti ryte rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Apsispręsti dėl ministrų portfelių tikimasi pirmadienio vakarą. Partijų pirmininkai vėl grįžo į savo ratelius pasitarti.
Iš paviešinto koalicinės sutarties projekto jau akivaizdu, kad bus sudaroma nauja, XXI-oji Vyriausybė. Šiuo metu I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė yra XX-oji. Jei premjeras nesikeistų, naujos Vyriausybės sudaryti nereikėtų, užtektų pakeisti kelis ministrus.
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Kol kas aišku tiek, kad valstiečiams pavyks išsaugoti Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Demokratams turėtų atitekti Sveikatos apsaugos ir Energetikos ministerijos bei dar viena – Aplinkos arba Žemės ūkio ministerija.
Socialdemokratai valdys visas likusias, tačiau, tikėtina, ir jose gali įvykti vienas kitas perstumdymas. Daugiausiai kalbama apie Vidaus reikalų, Finansų bei Užsienio reikalų ministerijas.
Koalicinė sutartis turėtų būti pasirašoma šios savaitės antroje pusėje.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Mindaugas SinkevičiusPremjerasInga Ruginienė
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