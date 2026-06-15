Demokratams atiteks Sveikatos apsaugos, Energetikos ir Žemės ūkio ministerijos.
Kaip jau yra rašęs Lrytas, į jas planuojama teikti Lino Kukuraičio, Luko Savicko ir Kęstučio Mažeikos kandidatūras.
Pagal pirminį planą demokratai turėjo kuruoti Energetikos, Žemės ūkio ir Aplinkos ministerijas – tas, kurios pagal darbą baigiančios valdančiosios daugumos koalicinę sutartį priklausė „Nemuno aušrai“.
J. Oleko ir E. Gentvilo diskusija: M. Sinkevičiaus reputacija nepriekaištinga?
Tačiau socialdemokratai nusprendė demokratams vietoj vienos – Aplinkos arba Žemės ūkio – ministerijos pasiūlyti Sveikatos apsaugos ministeriją. Jai dabar vadovauja nepartinė ministrė Marija Jakubauskienė. Akivaizdu, kad jos dienos šiose pareigose yra suskaičiuotos.
Kaip, tikėtina, ir energetikos ministro Žygimanto Vaičiūno. Gintauto Palucko Vyriausybėje jis dirbo kaip pačių demokratų atstovas, tačiau pernai metais, kai jie liko nepakviesti į koaliciją, su prezidento Gitano Nausėdos užnugariu Ž. Vaičiūnas liko darbuotis toliau. Dabar tie patys demokratai jį ir nuims.
„Toks buvo derybų objektas. Nenorėjome, aišku, atiduoti nė vienos ministerijos, norėjome, kad demokratai sutiktų su dviem ministerijomis, skaičiavome, kiek jiems priklausytų. (...) Jie buvo net pareikalavę vienu metu keturių ir sutarėme dėl trijų“, – LRT televizijai ministerijų dalybas patvirtino M. Sinkevičius.
Valstiečiams pavyko išsaugoti Teisingumo bei Ekonomikos ir inovacijų ministerijas. Į jas dar kartą bus teikiamos Ritos Tamašunienės ir Edvino Grikšo kandidatūros.
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Socialdemokratai valdys visas likusias ministerijas, tačiau, tikėtina, ir jose gali įvykti vienas kitas perstumdymas. Daugiausiai kalbama apie Vidaus reikalų, Finansų bei Užsienio reikalų ministerijas.
Kaip pirmadienį ryte skelbė Lrytas, M. Sinkevičius taip pat priėmė sprendimą imtis premjero pareigų. Šaltinių teigimu, apie tai jis jau pranešė artimiausiai savo aplinkai. Tai reiškia, kad politikas turės atsisakyti Jonavos mero posto ir su šeima keltis gyventi į Vilnių.
Savo bendražygiams sprendimą eiti Vyriausybės vadovo pareigas M. Sinkevičius turėtų pranešti LSDP tarybos posėdžio metu. Jis turėtų būti sušauktas artimiausiomis dienomis. Neabejojama, kad partijos lyderis sulauks plataus palaikymo. Tiesa, dar lauks ir balsavimas Seime.
Su premjerės pareigomis teks atsisveikinti dabartinei ministrei pirmininkei Ingai Ruginienei. Anot šaltinių, ji yra išreiškusi norą grįžti į socialinės apsaugos ir darbo ministrės postą. Dar prieš kelias savaites pokalbio su I. Ruginiene metu M. Sinkevičius jai buvo pažadėjęs išpildyti visus karjeros pageidavimus.
Šiuo metu ministerijai vadovauja socialdemokratė Jūratė Zailskienė.
Apie tai, kad ketina imtis premjero pareigų, M. Sinkevičius artimiausius bendražygius informavo dar prieš daugiau nei savaitę, tačiau pastarosiomis dienomis kalbėjo gerokai atsargiau, nei iškart po LSDP tarybos posėdžio, tad net ir būsimiems koalicijos partneriams buvo kilusi abejonė, ar jis nepersigalvojo.
Greičiau priimti ir įgarsinti savo sprendimą M. Sinkevičių savaitgalį paragino ir prezidentas.
Naują koaliciją formuojančių partijų lyderiai pirmadienį ryte rado galutinį sutarimą dėl koalicinės sutarties projekto. Iš paviešinto jo turinio jau akivaizdu, kad bus sudaroma nauja, XXI-oji Vyriausybė. Šiuo metu I. Ruginienės vadovaujama Vyriausybė yra XX-oji.
Koalicinė sutartis turėtų būti pasirašoma ketvirtadienį.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei būtų sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
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