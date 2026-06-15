Mirė legendinis Lietuvos kapitonas

„Labas rytas. Šiąnakt mus paliko kapitonas Ignas Miniotas“, – feisbuke rašė jo kolega.
Žinia apie I. Minioto mirtį netrukus pasklido tarp Lietuvos buriavimo bendruomenės. Jautriu prisiminimu pasidalijo ir finansų ekspertas Vilius Tamkvaitis.
„Mirė Ignas Miniotas. Vienas iš tų žmonių, kurie 1989-aisiais su Lietuvos vėliava perplaukė Atlantą. 1993–1994 metais su jachta „Laisvė“ pirmasis lietuvis su įgula apiplaukė Horno kyšulį“, – socialiniuose tinkluose rašė V. Tamkvaitis.
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Jis taip pat prisiminė bendrą kelionę su kapitonu į Norvegiją ir atgal. Anot jo, tai buvo patirtis, atskleidusi išskirtines I. Minioto asmenines savybes.
„Jis kapitonavo ramiai. Kai kažkas keisdavosi – vėjas, bangos ar kursas – jis nepakeldavo balso. Ramiai, tiksliai ir nuosekliai“, – rašė V. Tamkvaitis.
Pasak jo, I. Miniotas priklausė kartai žmonių, padėjusių pamatus lietuviškam jūriniam buriavimui.
„Lietuviškas jūrinis buriavimas turi savo įkūrėjų kartą – Kubiliūnas, Kudzevičius, Miniotas. Tai ne metafora, o konkretūs žmonės, kurie vedė jachtas per vandenynus, ugdė įgulas ir nepaisė tuometinės sistemos“, – teigė jis.
Ignas Miniotas buvo viena ryškiausių Lietuvos jūrinio buriavimo asmenybių. Jis dalyvavo istoriniame 1989 metų Atlanto perplaukime su Lietuvos vėliava, o 1993–1994 metais su jachta „Laisvė“ tapo pirmuoju lietuviu, su įgula apiplaukusiu Horno kyšulį.
Buriavimo bendruomenė I. Miniotą prisimena kaip patyrusį kapitoną, pedagogą ir žmogų, reikšmingai prisidėjusį prie Lietuvos jūrinės tradicijos puoselėjimo.
„Gero vėjo, Kapitone“, – atsisveikindamas rašė V. Tamkvaitis.