Naktinis baras – lyg Senamiesčio žaizda

Valstybinės žemės sklype – naktinis baras su neteisėtai įrengta infrastruktūra. Prie ypatingą statusą turinčio Senamiesčio pastato pritvirtinta stogo konstrukcija, nelegaliai įrengtas baras, be leidimų nutiestos vandens ir elektros linijos, įrengtas ryškus neoninis apšvietimas.
Tai atrodo sunkiai įmanoma net nedideliame miestelyje, bet tokia vieta veikia UNESCO saugomame Vilniaus senamiestyje, vos keli šimtai metrų nuo Prezidentūros.
Griauti dar neskubės
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Tiesa, Liejyklos gatvės 3-iuoju numeriu pažymėto namo kieme veikiančio baro nelegalių konstrukcijų turėjo nelikti jau praėjusią savaitę. Daugybę pažeidimų aptikęs Kultūros paveldo departamentas (KPD) nurodė iki birželio 5-osios nugriauti nelegalius statinius: prie pastato fasado pritvirtintą stogo konstrukciją su skaidria danga, barą su elektros ir vandens tiekimo linijomis, medines terasos konstrukcijas ir neonines dekoracijas.
KPD teigimu, terasos įrengimo planas niekada nebuvo derintas su paveldosaugininkais, o departamento Vilniaus teritorinis skyrius tokiems statiniams nepritarė.
Tačiau praėjusią savaitę, kaip reikalauta, jie nebuvo ir nugriauti – pasikeitė Liejyklos g. 3-iojo namo savininkai. Naujieji savininkai KPD paprašė laiko susipažinti su teisine situacija, o jei prireiks, susirasti nugriauti statinius galinčius darbininkus. Tai daryti jiems leista iki rugpjūčio 14-osios.
Lieka tikėtis, kad naujieji savininkai, kurie apie savo pirkinį pasakoti kol kas nepanoro, bus ryžtingesni nei per daugelį metų taip jokių apčiuopiamų rezultatų ir nepasiekusi savivaldybė.
Tačiau ši pauzė reiškia, kad visą vasarą naktinis baras dar galės veikti ir kažkam krauti pelną nepaisant akivaizdžių nusižengimų.
Kas tikrasis savininkas?
Kas yra tikrasis baro savininkas ir kas naudos gavėjas – suprasti nelengva. Oficialiai valstybei priklausančio žemės sklypo, kuriame yra kiemas, istorija – paini lyg voratinklis.
Liejyklos gatvės 3-iuoju numeriu pažymėtame name 1995 metais veikė bankas. Pastatas priklausė bendrovei „BK investicija“, kuriai vadovauja verslininkas Kazimieras Musteikis, tačiau žemė, ant kurios stovi pastatas, ir šalia jo esantis kiemas priklauso valstybei.
Nacionalinės žemės tarnybos (NŽT) sprendimu šalia pastato Liejyklos g. 3 ne aukciono būdu bei lengvatinėmis sąlygomis buvo išnuomotas ir 833 kv. metrų ploto valstybinės žemės sklypas, skirtas jame esantiems pastatams eksploatuoti.
Už tai, kad dalis patalpų buvo neteisėtai subnuomota, o jose įsikūrė kokteilių baras, NŽT K.Musteikiui jau buvo skyrusi 140 eurų baudą, tačiau ją panaikino teismas.
Toliau šioje istorijoje prasidėjo keista nuomos grandinė. „BK investicija“ patalpas ir dalį žemės sklypo išnuomojo bendrovei „Artegos investicijos“, tačiau pastaroji šioje vietoje jokia veikla neužsiėmė ir išsinuomotą turtą pernuomojo kitoms bendrovėms.
Viena jų – „Mariba“, valdžiusi ne vienos institucijos dėmesį patraukusį kokteilių barą „Pataja“. Jis veikė ne tik pastate, bet ir jo kieme – valstybinėje žemėje, kurios patikėtine nuo 2024 metų laikoma Vilniaus savivaldybė.
Nematė viešų įrašų?
Nors Nekilnojamojo turto registre nuo 2021 metų birželio iki 2026-ųjų sausio 29-osios buvo įregistruotas aktyvus subnuomos įrašas, Vilniaus savivaldybės atstovai „Lietuvos rytui“ tvirtino nieko nežinoję apie tai, kad savivaldybei patikėtas žemės sklypas buvo subnuomotas.
Savivaldybės atsakyme teigiama, kad nuo 2024 metų niekas nesikreipė dėl rašytinio sutikimo pernuomoti valstybei priklausantį žemės sklypą ar jo dalį.
Kaip savivaldybė galėjo nežinoti to, kas viešai skelbiama Nekilnojamojo turto registre, stebina šalia šio baro gyvenantį vilnietį Donatą Kulbį.
Jo žiniomis, dėl šių aplinkybių išaiškinimo Vilniaus miesto savivaldybės administracija jau anksčiau kreipėsi į NŽT, prašydama inicijuoti tyrimą ir įvertinti galimai neteisėtą valstybinės žemės naudojimą ir spręsti dėl valstybinės žemės nuomos sutarties nutraukimo.
NŽT nustatė, kad minėto valstybinės žemės sklypo naudojimas yra neteisėtas. Tačiau prasidėjus COVID-19 pandemijai šis klausimas buvo pamirštas, o tolesni veiksmai nebuvo įgyvendinti.
Išsinuomojo pusvelčiui
D.Kulbis teigė nesąs iš tų Senamiesčio gyventojų, kurie piktinasi čia esančiais barais ir iš jų sklindančiu triukšmu. Tačiau, anot jo, sunku suprasti, kaip valstybinės žemės sklypas virto komercinei licencijuojamai veiklai naudojamomis patalpomis ir faktiškai tapo po atviru dangumi veikiančiu naktiniu klubu.
Turėtų stebinti ir Senamiestyje esančio kiemelio nuomos kaina. Iš viešai pasiekiamų šaltinių galima apskaičiuoti, kad lengvatinėmis sąlygomis valstybinės žemės sklypą išsinuomojusi „BK investicija“ už jo kvadratinį metrą per mėnesį moka tik po 13 centų – iš viso apie 110 eurų per mėnesį.
O kiemą subnuomojusi „Mariba“ per mėnesį mokėdavo daugiau nei po 1800 eurų. Tai reiškia, kad kiemelio subnuomos kaina buvo daugiau nei 150 kartų didesnė nei valstybei mokama jo nuomos kaina.
Baras veikia iki ryto
„Savivaldybė – mums visiems atstovaujanti ir tvarkanti viešuosius reikalus institucija – dėl nežinojimo ar kokių kitų interesų nesiima jokių veiksmų“, – stebėjosi tame pačiame name gyvenantis D.Kulbis.
Nors į barą „Pataja“, kuris pakeitė pavadinimą, dabar vadinasi „Botanikos terasa“ ir dirba iki 6 val., o savaitgaliais – net iki 7 val. ryto, ne kartą buvo užsukę ir Vilniaus savivaldybės Viešosios tvarkos skyriaus, ir policijos pareigūnai, nei nelegalūs statiniai, nei nežinia kokiu pagrindu pardavinėjamas alkoholis valdininkams neužkliuvo.
KPD baro savininkams buvo išdavęs leidimą kieme laikinai pasistatyti stoginę ir keletą staliukų, tačiau tai pavirto stacionariu baru su lauke pilstomais gėrimais ir akį rėžiančiomis neoninėmis dekoracijomis.
Net ir laikinajam statiniui išduotas leidimas baigėsi praėjusių metų gruodį, tačiau Senamiesčio kieme baras veikia iki šiol. „Sunku patikėti, kad Senamiestyje įrengta karnavalo tipo erdvė niekam nekliūva“, – svarstė D.Kulbis.
Licencijai – jokių kliūčių
Apie KPD nustatytus pažeidimus Liejyklos g. 3 kieme ir reikalavimus nugriauti baro konstrukcijas Vilniaus savivaldybė teigė taip pat nieko nežinanti.
Toks savivaldybės elgesys D.Kulbiui atrodo itin keistas: „Turėdami visą informaciją kaip ant lėkštelės jie turėtų ateiti ir užkalti šio baro duris.“
Tačiau to daryti, atrodo, visiškai neplanuojama. Šių metų gegužės mėnesį Vilniaus savivaldybė bendrovei „Vebrana“ išdavė licenciją šioje vietoje prekiauti alkoholiu.
Savivaldybės atstovai nurodė, kad licencija išduota pastate veikiančiai viešojo maitinimo įstaigai „Botanikos terasa“. Ar kavinė, kurios pavadinime nurodyta „terasa“, veikia tik viduje, galima tik spėlioti.
O savivaldybės atstovai priminė, kad alkoholio prekybos licencija suteikia teisę aptarnauti pirkėjus lauko sąlygomis ne didesniu kaip 40 metrų atstumu nuo stacionarios viešojo maitinimo vietos.
Šeimininkavo, kaip norėjo
UAB „BK investicija“ ir vienas jos savininkų K.Musteikis Kultūros paveldo departamento ir statybų inspektorių akiratyje yra atsidūręs jau ne kartą.
2022 metais jo vadovaujamai bendrovei „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ teko griauti pačiame Vilniaus centre, Gedimino prospekto ir A.Jakšto gatvių sankirtoje, neteisėtai įstiklintą terasą.
Šioje vietoje be leidimų stiklinėmis pertvaromis buvo sujungtos pastato kolonos ir išplėsta kavinės „Vero Cafe“ erdvė.
Viešąjį interesą gynusi prokuratūra tąkart teismui įrodė, kad taip buvo suniokotas vienas vertingiausių tarpukario Vilniaus moderniosios architektūros pastatų, kuris yra įtrauktas į Kultūros vertybių registrą.
Šis pastatas 1937–1938 metais buvo pastatytas Visuomeninio draudimo bendrovei pagal Lenkijos architektų modernistų S.Murczynskio ir J.Soltano projektą. Kurį laiką šiame pastate buvo įsikūrusi Sveikatos apsaugos ministerija.
Ta pati bendrovė „Vilniaus Žalgirio dengtas plaukimo baseinas“ Gedimino prospekte buvo aptvėrusi tvora valstybinės žemės sklypą ir įrengusi vaikų žaidimų aikštelę privačiam vaikų darželiui „Vaikystės sodas“. Kai neteisėtai užimtu sklypu susidomėjo Nacionalinė žemės tarnyba, bendrovė dalį sklypo išsinuomojo.
Antrasis UAB „BK investicija“ akcininkas I.Kubilius Vilniaus savivaldybei taip pat yra sukėlęs nemažai problemų. 2019 metais teko stabdyti naujojo Lazdynų baseino statybas dėl pagrindinio statytojo „Active Construction Management“ (buvusi „Irdaiva“) bankroto.
Tuomet savivaldybės vadovams kilo įtarimų, kad bankrotas galėjo būti sukeltas tyčia. Tuomet dar vicemeru buvęs dabartinis meras V.Benkunskas kreipėsi į prokuratūrą dėl galimo tyčinio „Irdaivos“ bankroto ir sukčiavimo statant Vilniaus Lazdynų sveikatinimo centrą, kurio vertė siekė 21,8 mln. eurų.
Savivaldybė tuomet atkreipė dėmesį, kad pagrindinis „Active Construction Management“ akcininkas I.Kubilius taip pat yra ir kitos įmonės – „Statybų kodo“ akcininkas, o „Statybų kodas“ dažnai dalyvaudavo viešuosiuose pirkimuose ar tapdavo „Active Construction Management“ laimėtų viešųjų pirkimų subrangovu.
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