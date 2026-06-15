NATO naikintuvai Baltijos regione kilo penkis kartus: atpažino ir lydėjo Rusijos orlaivius

KAM duomenimis, praėjusios savaitės pirmadienį NATO oro policijos naikintuvai kilo patruliuoti Latvijos rytinėje pusėje – gauta užduotis atpažinti galimą droną. Bepilotis orlaivis buvo atpažintas ir sunaikintas.
Praėjusios savaitės trečiadienį sąjungininkų lėktuvai kilo atpažinti dviejų orlaivių – SU34 ir Su24MR, skridusių tarptautine oro erdve iš Kaliningrado ir atgal. Abu orlaiviai skrido be įjungtų radiolokacinių atsakiklių, be skrydžio planų, radijo ryšio su Regioniniu skrydžių valdymo centru (RSVC) nepalaikė.
Tą pačią dieną Aljanso lėktuvai kilo atpažinti orlaivio SU-30, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal. Lėktuvas skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė. Papildomai atpažintas ir orlaivis AN-30, kuris skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal. Orlaivis taip pat skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
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Ketvirtadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivio IL-20, skridusio tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningrado sritį. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, tačiau radijo ryšį su RSVC palaikė.
Tą pačią dieną Aljanso oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivio AN-72. Orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Rusijos žemyninės dalies į Kaliningradą. Orlaivis skrido su įjungtu radiolokaciniu atsakikliu, be skrydžio plano, bet radijo ryšį su RSVC palaikė.
Penktadienį NATO oro policijos naikintuvai skrido atpažinti orlaivio SU-34. Orlaivis skrido tarptautine oro erdve iš Kaliningrado srities ir atgal. Orlaivis skrido be įjungto radiolokacinio atsakiklio, be skrydžio plano, radijo ryšio su RSVC nepalaikė.
Šeštadienį NATO oro policijos naikintuvai du kartus skrido atpažinti objekto Lietuvos teritorijoje.
ELTA primena, kad NATO oro policijos misijas Baltijos šalyse pradėjo vykdyti nuo 2004 metų kovo mėnesio, kai Lietuva, Latvija ir Estija tapo NATO narėmis.
Nuo to laiko Baltijos oro erdvėje jau yra patruliavę Belgijos, Danijos, Čekijos, Didžiosios Britanijos, Ispanijos, JAV, Lenkijos, Norvegijos, Olandijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos, Italijos kariai.
Baltijos šalysNATO naikintuvaiKrašto apsaugos ministerija (KAM)
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